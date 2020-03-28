Застрявшим в Индонезии российским туристам предлагают эвакуироваться за 52 тыс. рублей

Москва, 28 марта. Российские туристы оказались заблокированными на острове Бали в Индонезии и не могут вернуться на родину. Люди находятся на грани отчаяния, ведь средств для существования становится все меньше, а авиакомпании отменяют рейсы и отказываются возвращать деньги за билеты. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала одна из туристок.

Отмечается, что в данный момент на Бали объявлена эвакуация российских граждан, однако она оказалась платной. Российская авиакомпания оценила стоимость «эвакуации» в 52 тысячи рублей за билет. Многим российским туристам она не по карману, потому что авиакомпании отказались возвращать деньги за ранее приобретенные билеты на отмененные рейсы.

По ее словам, повезло лишь тем россиянам, которые пользовались услугами компании Turkish Airlines, которая предложила своим пассажирам бесплатное переоформление проездных документов на Катарские авиалинии Денпасар — Доха — Москва. Те, у кого были билеты авиакомпании Emirates, остались не у дел. Перевозчик просто отменил все рейсы и отказался вернуть деньги.

Люди находятся в растерянности и не знают, что делать. Надежды на бесплатную эвакуацию с острова и скорейшее возвращение на родину становится все меньше.