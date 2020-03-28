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Цеков заявил, что КПРФ «расхолаживает» россиян митингом во время эпидемии

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Цеков заявил, что КПРФ «расхолаживает» россиян митингом во время эпидемии

Москва, 28 марта. Митинг КПРФ, прошедший 17 марта в Москве на фоне эпидемии коронавируса, демонстрирует вседозволенность и безответственность. Такое мнение озвучил член Совета Федерации Сергей Цеков.

В разговоре с корреспондентом iReactor сенатор осудил действия компартии, отметив, что проведение политических акций в условиях текущей эпидемиологической ситуации недопустимо.

«Я думаю, что такие примеры со стороны компартии расхолаживают наших граждан, они начинают думать, что все можно. Если компартия может это себе позволить, значит, можно и другим», — заявил Цеков.

Он обратил внимание на то, что митинг проводился во время запрета на массовые мероприятия, получается, КПРФ нарушила решение столичных властей.

«С учетом того, что в Москве массовые акции в это время были запрещены, это очень сильное нарушение, к которому можно относиться только предосудительно. <…> Cейчас все акции под запретом, и, конечно, решения властей нужно соблюдать», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, митинг КПРФ прошел 17 марта по случаю годовщины референдума о сохранении СССР. В этом момент в столице уже была достаточно напряженная эпидемиологическая обстановка.

Как известно, основным электоратом коммунистов традиционно являются пожилые граждане, для которых коронавирус наиболее опасен. Таким образом, руководство КПРФ подвергло своих сторонников реальному риску.

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Источник: iReactor
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