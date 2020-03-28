Иммунолог рассказал, чем можно заменить медицинские маски для защиты от коронавируса

Москва, 28 марта. Самодельные маски из ткани и шерсти можно использовать вместо медицинских во время эпидемии COVID-19, заявил иммунолог, заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И.Мечникова РАМН Михаил Костинов.

По его словам, самодельные маски лучше, чем совсем ничего. Однако необходимо следовать правилам, чтобы они стали эффективным способом защиты от инфекции. По его словам, необходимо тщательно стирать, кипятить и гладить маски, сделанные своими руками.

«Они тоже хороши, только нужно их почаще стирать. Раз в два часа, хотя бы пять масок в день менять», — сказал врач в беседе с Ura.ru.

Также, по словам Костинова, можно использовать строительные респираторы в качестве защиты от вируса.

«Респираторы более эффективны. Они подойдут для тех, кто вступают в прямой контакт с зараженным человеком», — сказал иммунолог.

По состоянию на 28 марта, в России было зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом, указала Deita.ru. При этом большая часть заболевших была выявлена в Москве, отметил НСН.

Ранее в субботу стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) разработало лекарство на основе противомалярийного препарата «Мефлохин» для лечения коронавируса.