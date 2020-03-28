Донбасс сегодня: ВСУ несут небоевые потери, военные НАТО покидают Украину

Донбасс, 28 марта. В Донецке от обстрела ВСУ погибла мирная жительница. Из-за опасения коронавируса с Украины выводят иностранных военных инструкторов. Армия Украины несет потери, сотни инфицированных ложатся в больницы. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Подразделения Операции объединенных сил совершили 12 обстрелов по населенным пунктам Донецкой и Луганской народных республик за минувшие сутки. В обеих при обстрелах использовались тяжелые 120-мм минометы и минометы меньшего калибра, пушки боевых машин и противотанковые гранатометы. Всего под огнем украинских «освободителей» находились девять населенных пунктов ДНР и ЛНР.

В субботу украинские вооруженные формирования, видимо, решили напомнить дончанам 2014 год. С западного направления с самого утра подразделения ООС вели огонь из 122-мм артиллерии, тяжелых минометов и вооружения БМП. В обед обстрелы продолжились с применением стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Результатом агрессии Вооруженных сил Украины стала гибель женщины 1931 года рождения на западе Донецка, в поселке Старомихайловка.

Стоит отметить, что всего за текущую неделю это уже пятый случай огня по мирному населению. Четыре местных жителя ДНР получили ранения, включая ребенка 2007 года рождения и подростка 2002 года рождения, одна женщина погибла.

Иностранный контингент выводится с Украины

Около 1000 иностранных военных инструкторов будут выведены с Украины и вывезены военными бортами из Борисполя и Староконстантинова, сообщили корреспонденту ФАН в Управлении Народной милиции ДНР. Причина — вспышка коронавирусной инфекции в Вооруженных силах Украины, что представляет угрозу иностранцам.

Всего Украину покинут 874 иностранных военнослужащих из Канады, Польши, США, Британии, стран Прибалтики и других «партнеров» Украины. Наибольшее число убывающих — американцы, канадцы и поляки.

Сотни украинских солдат инфицированы

Причины срочных эвакуационных мероприятий по выводу иностранцев с Украины ясны, ведь в украинской армии полным ходом шагает новый коронавирус. В передовых частях ВСУ военнослужащих сотнями отправляют в медицинские учреждения с симптомами коронавирусной инфекции.

Только в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в больницы направлены 204 военнослужащих с подозрением на коронавирус, сообщают в Народной милиции ДНР со ссылкой на разведданные.

Командующий Операцией объединенных сил Владимир Кравченко был вызван в срочном порядке в Генштаб ВСУ. В связи со вспышкой инфекций в передовых частях ВСУ ситуация была признана катастрофической, а начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак распорядился организовать проверочные мероприятия в отношении Кравченко на предмет соответствия занимаемой должности.

Небоевые потери ВСУ

На фоне сотен инфицированных бойцов подразделения Объединенных сил продолжают нести и небоевые потери. В воинских частях северной группировки войск (зона ответственности — Луганская область) за неделю ранены шестеро военнослужащих, сообщают в Управлении Народной милиции ЛНР.

Небоевые травмы и ранения произошли в 46-й десантно-штурмовой, 30-й и 72-й механизированной бригаде ВСУ при различных обстоятельствах, связанных с внутренними разборками, нарушением техники безопасности и пьянством. Плохи дела у «защитников» Украины и в зоне ответственности армейского корпуса ДНР. За неделю в Донецкой области погибли шестеро военнослужащих ВСУ и получили ранения семеро. Причины те же.