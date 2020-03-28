Россия полностью закрывает границы с 30 марта

Москва, 28 марта. Россия полностью закрывает границы, работа всех пунктов пропуска, в том числе на границе с Белоруссией, будет приостановлена. Запрет начнет действовать с 30 марта. Об этом говорится в официальном заявлении кабинета министров РФ.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Россия приостанавливает движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Кроме того, будет закрыт сухопутный участок государственной границы между Россией и Белоруссией.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Россия принимает все необходимые меры для предотвращения распространения вируса.

В среду президент России Владимир Путин в обращении к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции заявил, что все принятые властями меры сработают, если граждане будут действовать вместе. По словам главы российского государства, меры, которые принимаются властями страны, сработают и дадут результат, если граждане проявят «сплоченность, понимание сложности текущей ситуации».