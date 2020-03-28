Что делать, если на коронавирусном карантине суд рассмотрел ваше дело

Верховный суд объявил о приостановлении рассмотрения почти всех дел в период с 19 марта по 10 апреля. Это серьезно затруднит работу судей после 10 апреля. В этот период времени в системе арбитражных судов должно было состояться более 179 000 судебных заседаний. Не меньшее количество дел планировалось рассмотреть судами общей юрисдикции. Данная мера существенно осложнит жизнь судей после окончания такого своеобразного карантина, увеличив нагрузку в несколько раз на короткое время.

Арбитражный суд города Москвы даже перестал принимать документы в электронном виде с 27 марта по 6 апреля.

Естественно, не все судьи среагировали на распоряжение Верховного суда оперативно, и небольшая часть дел, которые нельзя назвать неотложными, рассмотрена в период карантина. Что же делать, если во время моратория на рассмотрение дел истец или ответчик не пришел, а суд состоялся?

Если судебный акт вынесен с 19 марта по 10 апреля по делу, в котором вызов сторон был обязательным, его можно обжаловать по следующим основаниям:

1. Основаниями к обжалованию служит нарушение принципа состязательности, связанное с правом на выражение собственной позиции и предоставление доказательств.

2. Всемирная организация здравоохранения признала факт пандемии коронавирусной инфекции, представляющей опасность для общества. В период пандемии нельзя принуждать к участию в публичных мероприятиях, к которым относятся судебные заседания, — это нарушает конституционное право граждан на здоровье.

3. Верховный суд вправе издавать подобные акты об объявлении моратория на рассмотрение дел, поскольку находится во главе единой судебной системы России. Добросовестный гражданин и организация обязаны подчиниться его указаниям, изданным в рамках организации работы судов.

Нормативно подкрепляем свою жалобу ссылками на статью 46 Конституции, статью 9 Арбитражного процессуального кодекса, статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.