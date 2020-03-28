Певица Габриэлла откровенно рассказала об отношениях с Джиганом

Москва, 28 марта. Певица и участница шоу «Голос» Габриэлла да Силва отчиталась за флирт с хип-хоп-исполнителем Джиганом на его домашней вечеринке.

Рэпер активно публиковал в своих социальных сетях видеоистории с пати. На одной из записей поклонники звезды разглядели заигрывание Джигана с бразильской исполнительницей. Интернет-пользователи были в гневе и обвинили участницу «Голоса» в усугублении и без того непростых отношений Джигана и его супруги Оксаны Самойловой.

Бразильянка в беседе с StarHit опровергла связь с Джиганом. Оказалось, что флирта между ними быть не могло, поскольку певица пришла на вечеринку со своим супругом Виталием Чекулаевым. Девушка откровенно рассказала о своих отношениях с хип-хоп-исполнителем.

«У меня есть муж, с которым мы счастливы вместе уже 13 лет. У нас есть дочь, сын! С Джиганом мы знакомы тоже давно — около 10 лет. Он является партнером моего супруга. Возможно, скоро мы выпустим совместную песню», — сказала певица.

По ее словам, она обсуждала с Джиганом на вечеринке планы совместно поработать. Рэпер хочет записать трек в бразильском стиле, певица не против выступить вместе с Джиганом. Но пока что все находится на стадии обсуждения, резюмировала Габриэлла.

Разлад в семья Джигана и Самойловой произошел после рождения долгожданного сына. Музыкант ушел в загул, впоследствии угодил в наркологическую клинику, где пробыл неделю. Его супруга делилась с поклонниками своими переживаниями. Многие посчитали ее заявление намеком на расставание с мужем.