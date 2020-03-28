Медики из Петербурга заразились коронавирусом не от пациентов

Санкт-Петербург, 28 марта. Единичные случаи заражения медиков в Санкт-Петербурге не связаны с их пациентами. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В субботу, 28 марта, министр провел проверку системы здравоохранения Северной столицы вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Это медики, которые получили инфекцию извне», — объяснил Мурашко ситуацию с заражением врачей.

Он также добавил, что у всех тестов по выявлению инфекции подтверждена эффективность и безопасность.

«Поэтому все тесты, которые разрешены Росздравнадзором в России, имеют высокое качество и высокую достоверность», — отметил глава Минздрава.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявлено 37 случаев заражения пневмонией нового типа. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли пятеро пациентов.