Правительство РФ утвердило перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

Москва, 28 марта. Российское правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Список утвержден во исполнение указа президента, согласно которому выходная неделя не касается организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

«Утвердить прилагаемый перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров)», — указывается в документе.

Президент России Владимир Путин 25 марта объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса. Такое заявление глава государства сделал во время обращения к россиянам. По словам главы российского государства, все жизненно важные объекты продолжат работу — больницы, аптеки, магазины, банки, транспорт.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Главные симптомы заболевания — сдавленность в груди, высокая температура, сухой кашель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире.