Сирия, 28 марта. ВС Турции обнаружили тайник курдских боевиков на севере Ракки. САА перебросила подкрепления к городу Серакиб в Идлибе. Вспыхнули междоусобные стычки в рядах протурецких формирований в городе Аль-Баб в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепления к городу Серакиб в Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: подверглись междоусобным стычкам в городе Аль-Баб северо-восточнее Алеппо; обнаружили тайник курдских боевиков в районе Тель-Абьяда на севере Ракки.

«Джейш Магавир ат-Таура»: опубликовала видео тренировок своих боевиков в районе Ат-Танфа под руководством инструкторов международной коалиции США.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в убийстве мужчины в городе Африн.

Провинция Алеппо

В городе Африн на северо-западе провинции был обнаружен обезглавленный труп мужчины. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что тело было брошено неподалеку от мусорных баков в районе Аз-Заидия. Также отмечается, что убитый был закован в кандалы. Пока не удалось установить, являлся ли погибший членом одной из протурецких группировок или принадлежал к числу мирных жителей. Как правило, вылазки в оккупированных союзниками Турции районах осуществляют курдские боевики, действующие в рамках операции «Гнев оливок».

Между тем в городе Аль-Баб вспыхнули междоусобные стычки в рядах протурецких боевиков. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), конфликт произошел между «Сирийской национальной армией» и группировкой «Ахрар аш-Шаркия». Члены обоих формирований ведут ожесточенные бои неподалеку от здания местной больницы. В результате противостояния обе стороны понесли потери в живой силе. Напомним, накануне также сообщалось о междоусобицах в рядах союзников Турции в кантоне Африн.

Провинция Хомс

Группировка «Джейш Магавир ат-Таура», отряды которой базируются на оккупированной США территории на юге Хомса, опубликовала видео, на котором запечатлены учения боевиков. В частности, на записи демонстрируется стрельба из минометов. Можно заметить, что тренировки террористов проводят инструктора возглавляемой США международной коалиции.

Как известно, боевики формирования пользуются поддержкой Соединенных Штатов. Предполагается, что именно для «Джейш Магавир ат-Тауры» предназначен груз, который США намереваются перебросить в «55-километровую зону» под предлогом отправки гумпомощи для беженцев из лагеря «Рукбан».

Провинция Идлиб

Информационный портал SOHR сообщает о продолжающихся взаимных обстрелах на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков. Правительственные войска выпустили несколько снарядов по зонам дислокации террористов в окрестностях населенных пунктов Сфухон и Кафр-Набаль. Напомним, столкновения на данном направлении начались после обстрела боевиками поселения Кафр-Батых, подконтрольного силам САР. О потерях сторон в живой силе или технике пока ничего неизвестно.

Ввиду непрекращающихся провокаций со стороны террористов в Идлиб прибыли подкрепления иранских проправительственных формирований. Дополнительные подразделения были переброшены к прифронтовой зоне в районе города Серакиб.

Провинция Ракка

Турецкие военные продолжают обследовать приграничные районы на севере САР на предмет выявления подпольных ячеек Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG). Официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (tcsavunma) сообщает о том, что в ходе спецоперации в окрестностях города Тель-Абъяд был обнаружен тайник курдских боевиков. Из тайного хранилища удалось изъять девять автоматов АК-47, один пулемет «Biksi», два РПГ-7, 14 СВУ, 19 гранат, а также большое количество патронов. Напомним, эта территория перешла под контроль ВС Турции и их союзников в октябре прошлого года в результате операции «Источник мира».