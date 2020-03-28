Мурашко сообщил о выделении дополнительных средств для борьбы с коронавирусом

Санкт-Петербург, 28 марта. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о выделении дополнительных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал во время своего визита в Петербург.

По словам российского министра, правительство России выделило крупную сумму денег на покупку медицинского оборудования и других инструментов для борьбы с инфекцией, которая вспыхнула в Китае.

«Выделены уже дополнительные средства в большом объеме на закупку оборудования и так далее. Выделены средства для поддержки медицинского персонала — дополнительной заработной платы», — сказал Мурашко.

На сегодняшний день в России было зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом. При этом большая часть заболевших была выявлена в Москве.

Руководство России предприняло ряд мер для недопущения распространения вируса по стране: закрыты музеи и театры, запрещены массовые мероприятия.