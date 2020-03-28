Вирусологи ВС РФ приступили к борьбе с коронавирусом в Ломбардии

Бергамо, 28 марта. Вирусологи Вооруженных Сил (ВС РФ) приступили к проведению мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом в итальянском регионе Ломбардия. Об этом сообщает Минобороны России.

Военные медики работают в местных медицинских учреждениях.

«28 марта российские военные специалисты приступили к противоэпидемическим мероприятиям в здравоохранительных учреждениях области Ломбардия», — отметили в ведомстве.

По последним данным, в Италии выявлено свыше 86 тысяч заражений коронавирусом. По количеству смертей Аппенины обогнали Китай, в стране от заболевания скончались более 9 тысяч человек, выздоровели только около 11 тысяч пациентов.