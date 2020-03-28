В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом

Санкт-Петербург, 28 марта. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о первом умершем пациенте с коронавирусной инфекцией. Молодой человек скончался в Боткинской больнице.

«Я хочу вас проинформировать, буквально сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткинской, и причина будет выяснена после вскрытия. У нас уже есть одна потеря», — сказал глава города, находясь с визитом в центре им. Алмазова.

Он подтвердил, что у пациента была диагностирована коронавирусная инфекция, однако подчеркнул градоначальник, причина смерти будет выяснена после вскрытия.

По словам Беглова, молодой человек приехал в Северную столицу 1 марта, но инфекцию выявили у него лишь 19 марта.

«Вирус живет не только 14 дней, но до 28 дней», — уточнил глава города.

Губернатор Петербурга добавил, что город вступил в тесную связь с Ленинградской областью на борьбу с распространением коронавируса. Он обратил внимание, что жители Ленинградской области приезжают в Северную столицу на работу и отдых, то же самое делают и петербуржцы.