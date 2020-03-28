Медики установили сроки сохранения коронавируса в организме

Москва, 28 марта. Выздоровевшие от коронавируса лица еще в течение недели могут оставаться переносчиками инфекции. К такому выводу пришла международная группа ученых по итогам исследования, проведенного в медицинском центре Пекина.

Медики изучили данные 16 пациентов, которые лечились в госпитале с 28 января по 9 февраля, в среднем их возраст составил 35,5 лет. Все обследованные побороли болезнь, о чем свидетельствовало двойное тестирование по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Пациенты переносили заболевание в разных формах тяжести. Средний инкубационный период длился пять дней, а интенсивная терапия занимала восемь суток.

«Результат нашего исследования показал, что у половины переболевших COVID-19 сохранялся в организме даже после исчезновения всех симптомов в течение от одного до восьми дней», — рассказал член группы, пульмонолог Локеш Шарма.

Результаты исследования показали, что изоляция пациентов должна продолжаться еще более недели после выздоровления. Кроме того, ученые предполагают, что в организме пожилых людей вирус может дольше сохранять жизнеспособность.

Члены исследовательской группы призвали медиков продолжать наблюдение за пациентами после их выписки из больницы.

По последним данным, в мире новым типом коронавируса уже заболели более 600 тысяч человек. Наиболее критичная ситуация наблюдается в США и Италии.