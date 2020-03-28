Распространение пандемии коронавируса в России и в мире обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 28 марта. Медиагруппа «Патриот», руководствуясь указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также рекомендациями работникам и работодателям, установленными Министерством труда и социальной защиты РФ, изменяет формат пресс-конференций в своем медиацентре.

До отмены карантинных мероприятий пресс-конференции будут проходить в формате онлайн-трансляций из помещения медиацентра.

В понедельник, 30 марта, состоится онлайн-конференция «Распространение пандемии коронавируса в России и в мире: динамика, тенденции пути преодоления».

Отвечаем на все актуальные вопросы с участием специалистов:

— Каковы новые симптомы заболевания?

— Есть ли успехи у вирусологов — сколько дней нам еще ждать вакцину, какие лекарства признаны эффективными?

— Методичка из Ухани — как она поможет российским врачам?

Кроме того, в понедельник мы вместе со специалистами обсудим проблемы, обрушившиеся на туристический и гостиничный бизнес. Тамара Буйлова, вице-президент по связям с общественностью ассоциации малых отелей Санкт-Петербурга, и Алена Енова, предприниматель и совладелица дизайнерского «ТАЙГА Hostel&Hotel», расскажут, как бизнес переживает трудный период.

Также читатели и зрители получат рекомендации: стоит ли сейчас требовать возврата денег с турфирм, отменять бронирование отелей и билетов или разумнее будет перенести тур на другие сроки.

Обсуждаем проблемы россиян, застрявших за рубежом. Проведем прямые трансляции с российскими туристами в Индии, Боливии, Германии, Болгарии и других странах.

Онлайн-трансляция начнется в 14.00 и закончится в 16.00. Помимо видеотрансляции, мы будем вести и текстовую трансляцию мероприятия. Ссылки на все трансляции вы увидите на сайте Федерального агентства новостей и медиагруппы «Патриот».

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16