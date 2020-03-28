Марков объяснил, почему Киев допустил давку рвущихся из Польши на родину украинцев

Многокилометровые очереди из рвущихся на родину украинских гастарбайтеров образовались у границы с Польшей в преддверии ее полного закрытия. Как передают очевидцы, «на границе творится сплошной ад и дурдом — тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся». При этом отмечается, что практически ни у кого нет защитных масок, а ведь при большом скоплении народа для распространения опасной коронавирусной инфекции создаются идеальные условия. Люди в панике.

Многие из них задаются вопросом, почему президентом Украины Владимиром Зеленским не была заблаговременно организована эвакуация граждан возглавляемой им страны. Ответ есть у председателя межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергея Маркова. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что украинским властям просто наплевать на судьбу и здоровье собственного населения.

«На Украине нет правительства в обычном смысле этого слова, — заявил собеседник ФАН. — Страна находится под иностранной оккупацией, и главное, что требует от ее формального руководства оккупант в лице США — это находиться в конфликте с Россией и распространять среди населения русофобские настроения. В этом смысле оно в собственной стране находится на том же положении, что и илоты в Древней Спарте — эдаких полурабов, чья судьба никого особо не интересует».

По словам политолога, реальная украинская власть, представленная спецслужбами США, Великобритании, Канады и Польши заинтересована в нищете подавляющего числа граждан этой страны — все потому, что нищих легче забрать в армию и полувоенные организации.

«А еще они заинтересованы в вымирании людей, которым больше 60 лет и которые видели процветание Украины в рамках Советского Союза вместе с Россией. Именно поэтому все порядочные люди, находившиеся во власти, давно ушли из правительственных структур и бежали из этой страны. Те же, кто остался, личности весьма аморальные, и сделали они это сугубо для защиты собственных интересов, ведь на население им наплевать. Профессионалы из власти тоже ушли — именно поэтому уровень менеджмента киевской хунты крайне низок. Треть из них — просто умственно отсталые, они даже не пройдут тест у врача!», — убежден Марков.

Именно в этом, по словам эксперта, кроются корни чудовищного по глупости решения — закрыть метрополитен в Киеве. Его следствием стало то, что люди, пытаясь попасть на работу, набивались битком в автобусы и маршрутки, где успешно передавали друг другу COVID-19.