Винокур рассказал о состоянии здоровья Лещенко

Москва, 28 марта. Советский и российский певец Лев Лещенко чувствует себя намного лучше, врачи Коммунарской больницы перевели его обратно в палату к супруге. Об этом сообщил друг певца, артист Владимир Винокур.

Ранее состояние Лещенко вызывало опасения. По словам врачей, певец заболел пневмонией, которая была вызвана коронавирусом. В данный момент состояние Лещенко стабилизировалось.

«Идет на поправку. Жду, когда выпишут уже его», — сказал Винокур.

Ранее ФАН сообщал, что после подтверждения коронавируса у Льва Лещенко многие российские звезды начали бить тревогу. Ведь многие селебрити встречались с певцом на праздновании дня рождения сестры Игоря Крутого. Телеведущая Лера Кудрявцева, которая была среди гостей вечеринки, решила сдать анализы на коронавирус.