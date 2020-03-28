Макаренко: ЕС ищет в лице РФ врага для оправдания своего бессилия в борьбе с коронавирусом

Москва, 28 марта. Пандемия коронавирусной инфекции стала удобным поводом для очередного витка демонизации России и Китая. Об этом заявил общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко.

«Надо же врага-то найти. Не бессилие же своей медицинской системы, неспособность государства мобилизовать все силы на борьбу с коронавирусом признавать», — сказал он.

Эрнест Макаренко указал, что «самые совершенные государственная и медицинская системы оказались в Китае». Он попросил посмотреть на то, что сейчас происходит в Европе. По словам блогера, Китай пошел по пути СССР, это и позволило стране справиться с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-2019.

Страны Евросоюза вместо того, чтобы объединиться в борьбе против заболевания, изолируются друг от друга, закрывая границы. Брюссель не помог ни Италии, ни Испании, которые стали эпицентром распространения коронавируса в Европе. Россия и Китай откликнулись на зов о помощи Рима и Мадрида.

«У них каждый за себя, а обвиняют во всех грехах Россию и Китай. Они обвиняют нас в том, что мы якобы наслали на них этот коронавирус. И сейчас, за исключением Италии, Европа отказывается от помощи со стороны РФ и КНР, потому что принять ее означает разрушить фундамент всей антироссийской пропаганды, а для них это ужас», — цитирует Nation News Эрнеста Макаренко.

По его словам, европейские страны пытаются не пускать в информационное пространство новости о том, что Россия и Китай помогают Италии.

«Они скорее согласятся на то, чтобы вся Европа вымерла, чем примут помощь. Основа всей их идеологии против РФ рушится, люди-то видят реальность. Российская армия в центре Европы! Для них это шок и слом всех идеологических установок», — резюмировал Макаренко.

Вспышка неизвестной инфекции произошла в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Заболевание вызывает новый тип коронавируса, выяснили ученые. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

Эпицентром заболевания в Европе стала Италия. Россия приняла решение направить несколько военных самолетов с вирусологами и медиками на борту. Китай направил стране, наиболее пострадавшей от коронавируса, партию медицинских масок, но в Чехии ее перехватили.

Многие эксперты уверены, что коронавирус был создан именно в США. Как заметил бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин, вирус был создан в Штатах в 2015 году в секретной лаборатории Пентагона — армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.