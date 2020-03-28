ФМБА представило препарат для лечения коронавируса

Москва, 28 марта. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) разработало и представило препарат для лечения коронавируса. Лекарство разработано на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких», — приводит пресс-служба слова руководителя ФМБА Вероники Скворцовой.

По мнению Скворцовой, это обеспечит эффективное лечение больных с коронавирусной инфекцией любой степени тяжести.

На сегодняшний день более 600 тысяч человек заразились коронавирусной инфекцией, свыше 28 тысяч человек погибли от нее. Согласно данным, наибольшее число инфицированных находятся в США, Италии и Китае.

По состоянию на 28 марта, в России было зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом. При этом большая часть заболевших была выявлена в Москве.