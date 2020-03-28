В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

Череповец, 28 марта. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Череповце из-за распространения коронавируса. Об этом глава региона сообщил во «ВКонтакте».

Кувшинников объяснил, что меры приняты на фоне выявления в городе новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Глава региона призвал жителей области усилить режим самоизоляции.

С просьбой ввести режим ЧС к губернатору обратился мэр Череповца Вадим Германов. Градоначальник призвал горожан проявить ответственность и оставаться дома. Ранее в регионе выявили четыре случая заболевания коронавирусом, еще девять человек находятся под наблюдением с подозрением на заболевание.

По данным на 28 марта, в России зафиксировано 1264 пациентов с коронавирусом в 62 регионах. За последние сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, сообщает «Газета.ру». Около 166,7 тысячи человек находятся под контролем медиков в России из-за коронавируса.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Власти субъектов РФ ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом.