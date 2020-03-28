Свыше 260 тысяч человек в России прошли тест на коронавирус

Москва, 28 марта. Российские медики проверили свыше 260 тысяч человек на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Зампред правительства посетила специальную лабораторию Роспотребнадзора, где проводятся тесты.

«По состоянию на вчерашний вечер, протестировано более 260 тысяч человек. Сейчас это осуществляется не только силами Роспотребнадзора, но лаборатории регионов страны подключаются к этой работе», — заявила Голикова.

По ее словам, количество проверок увеличивается благодаря появлению тест-систем нового поколения. Кроме того, к работе по выявлению зараженных присоединяются частные лаборатории.

Она подчеркнула, что проходить тест всем бессмысленно. Проверки необходимы только для лиц, прибывших из-за границы либо контактировавших с больными.

«Все доктора, все лаборанты, обслуживающий персонал, все работают в режиме 24 часа. Это реально очень ответственная и очень важная работа, которую они осуществляют с самого начала», — отметила Голикова.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что в столице в круглосуточном режиме работают четыре лаборатории ведомства.

По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусной инфекцией, большинство из которых зафиксировано в Москве. Из-за COVID-19 погибло четверо пациентов, 18 выздоровели.