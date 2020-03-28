Погребинский рассказал, когда Украина обратится за помощью к РФ из-за коронавируса

Киев, 28 марта. Ситуация с коронавирусом на Украине может резко ухудшиться уже в ближайшее время, что скажется на российско-украинских отношениях, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Политолог отметил, что несмотря на сложности в отношениях между РФ и Украиной, Киев продолжает закупать российский уголь, проводить через свою территорию российские газ и нефть. Погребинский не исключил, что могут быть заключены непубличные контракты.

Эксперт считает, что если в течение недели ситуация на Украине будет ухудшаться, то за этим последует изменение тона в отношении Киева к Москве. Погребинский отметил, что Украина может обратиться за помощью к Москве. Однако до того, как ситуация станет критической, такого представить невозможно.

«Пока Украина, не дай бог, не войдет в режим Италии, представить себе обращение Зеленского за помощью к Путину невозможно. Что касается контактов на нижнем уровне, то они возможны», ― добавил политолог в комментарии изданию «Взгляд».

Погребинский подчеркнул, что было бы лучше, если бы со стороны Москвы прозвучало предложение помочь Киеву в случае соответствующей просьбы. Это бы упростило для команды президента Украины Владимира Зеленского принятие решений.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на 28 марта, число заболевших коронавирусом в мире превысило 614 тысяч человек, умерли более 28 тысяч человек. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, на Украине зафиксировано 311 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за последние сутки заразился одни человек. Число погибших составило восемь, один человек скончался за минувшие сутки.