Представитель ВОЗ напомнила о дистанции на прогулках во время коронавируса

Москва, 28 марта. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович пожурила москвичей, не соблюдавших дистанцию в два метра в разгар эпидемии COVID-19.

Представитель ВОЗ возмущена, что жители и гости российской столицы игнорируют рекомендации находиться друг от друга на расстоянии двух метров и гуляют группами.

«Проехала через Москву, и мне больно. <…> Нужно соблюдать дистанцию два метра. Нельзя игнорировать это правило. Эпидемия набирает скорость, это как гонка. Но мы можем ее остановить, соблюдая рекомендации», — сказала Вуйнович, выступая на онлайн-форуме «Следующие 20 лет».

Она не сомневается, что из-за нарушения рекомендации за короткий срок «у нас будет огромное число случаев заражения», указала «Вечерняя Москва».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных превысило 610 тысяч человек, от инфекции скончались свыше 28 тысяч человек. В пятерку стран с наибольшим количеством инфицированных попали США, Италия, Китай, Испания и Германия.

По состоянию на 28 марта, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом. Большая часть зараженных была зарегистрирована в Москве, указала Deita.ru.

Российские власти уже предприняли ряд мер, чтобы не допустить распространения инфекции в стране. В частности, запрещены массовые мероприятия, закрыты музеи и театры, сообщил «ФедералПресс».