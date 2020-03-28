Московский эпидемиолог Асратян скончалась на 70-м году жизни

Москва, 28 марта. Профессор Сеченовского университета, эпидемиолог Арпик Асратян скончалась на 70-м году жизни. Ученый была госпитализирована 23 марта с высокой температурой и затрудненным дыханием.

Изначально женщина была доставлена в 68-ю городскую больницу, однако ее самочувствие ухудшилось. В пятницу, 27 марта, ее перевели в больницу в Коммунарке.

Сейчас медики выясняют причины смерти ученого. Известно, что она не совершала в последнее время заграничных поездок и не имела контактов с зараженными людьми.

Арпик Асратян работала на кафедре эпидемиологии института профессионального образования Сеченовского университета. Она имела степень доктора медицинских наук, являясь крупным специалистом в области лечения вирусных гепатитов.