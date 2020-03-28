Новая миссия ЕС призвана разрушить планы Турции в Ливии

Востоковед и публицист Андрей Онтиков в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что Евросоюз при осуществлении операции по контролю за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии Irene предпринимает меры против роста влияния Турции в Северной Африке.

Ранее ФАН сообщал, что главы государств Евросоюза договорились о начале новой военно-морской операции, в ходе которой будет ужесточен контроль за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии — министр иностранных дел Греции Никос Дендиас пообещал для осуществления операции предоставить не только морские суда, но и самолеты.

«Для Греции это возможность создать препятствия Турции, с которой у Афин есть противоречия по Кипру и теперь по Ливии. Тут важно понимать, что эти европейские решения прежде всего связаны с одним из тех меморандумов, который был подписан между Турцией и ПНС в Триполи по разделу морских зон, что вызвало достаточно жесткую реакцию в Европе, Греции, Кипре и Египте. Кроме того, эти решения раскритиковали во Франции, и даже Италия выступила против, хотя Италия — сторонник ПНС», — утверждает Андрей Онтиков.

Эксперт отмечает, что усиление роли Турции в Ливии воспринято Европой крайне негативно, и потому принимаются такие решения. Онтиков напомнил и о втором меморандуме, в котором говорилось о сотрудничестве между Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. По мнению востоковеда, этот документ также сыграл определенную роль в принятии решения европейцами по новой операции. При этом эксперт акцентирует внимание на том, что реакция ПНС на подобные инициативы заведомо известна — Саррадж уже выступал против подобных европейских миссий.

Тем не менее будет ли Irene способствовать уменьшению потока контрабандного оружия из Турции в Ливию и урегулированию конфликта — вопрос спорный.

«А воз и ныне там. В Ливии переплетена такая куча внешнеполитических интересов — боюсь, привести ситуацию к миру в обозримом будущем пока не удастся. Вы сами видите: была конференция в Палермо, Берлине, Египет пытается прилагать какие-то усилия по межливийскому урегулированию, Россия… Но пока что это ни к чему не приводит», — рассказывает собеседник ФАН.

Он отметил, что Европа в данном случае действует в своих, «шкурных» интересах — в ЕС крайне не хотели бы значительного усиления роли Турции в Ливии, и миссия по соблюдению оружейного эмбарго напрямую связана с подписанными меморандумами.