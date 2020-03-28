Небензя указал на опасность дестабилизации в Сахеле из-за нарушений эмбарго против Ливии

Нью-Йорк, 28 марта. Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небезя заявил в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности международной организации, что Москва выражает обеспокоенность продолжающимся нарушением эмбарго на поставки вооружений в Ливию. Он подчеркнул, что это является угрозой безопасности не только в этой стране, но и во всем североафриканском регионе.

Кроме того, российский представитель отметил, что игнорирование запрета на ввоз на территорию Ливии оружия рядом стран только лишь усугубляет внутриливийский кризис и является серьезным дестабилизирующим фактором в регионе Сахеля. Он призвал международное сообщество более внимательно следить за непрекращающимся нарушением эмбарго ООН, которое было введено в 2011 году.

Также Василий Небезя считает важным пресечь любое внешнее влияние на ситуацию в Ливии и не допустить, чтобы какое-либо государство поспособствовало возобновлению кровопролития в североафриканском государстве. Он добавил, что для мирного политического урегулирования ливийского кризиса противоборствующие стороны должны прекратить боевые действия и соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара продолжает соблюдать перемирие, несмотря на регулярные нападения на свои позиции боевиков незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. При этом именно Турция и Катар посредством оружейных поставок и переброски сирийских наемников поддерживают эскалацию напряженности.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало в своей публикации о нарушении Анкарой эмбарго Организации Объединенных Наций. Журналисты раскрыли контрабандные маршруты, которыми турецкие власти пользуются для накачки марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа в Триполи вооружением, боеприпасами и боевой техникой. Не стоит забывать и о негативной роли Катара, который оплачивает часть переправляемого Турцией в Ливию оружия ради собственных интересов в регионе.

В следующем месяце Евросоюз начинает новую миссию «Ирини» по контролю за соблюдением эмбарго на поставки вооружений в Ливию, которая будет осуществляться не только в водах Средиземного моря, но и в воздушном пространстве.