Минздрав РФ сообщил о поступлении в оборот 30 млн медицинских масок

Москва, 28 марта. Более 30 млн медицинских масок поступят в оборот в России в ближайшее время, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день по маскам: министерством промышленности и торговли введено в обращение большое количество масок, они поступают еще в общем количестве — более 30 миллионов [штук]», ― сообщил министр.

Министр отметил, что четырехслойные ватно-марлевые маски также способны предотвратить распространение болезни. Кроме того, глава Минздрава РФ заявил, что в России нет дефицита в производственных мощностях для выпуска тест-систем на коронавирус. По его словам, в настоящий момент производится до 50 тысяч тестов в день, накануне регистрационное удостоверение Росздравнадзора получила еще одна компания, она будет выпускать до 300 тысяч тестов в день. В субботу было выдано разрешение еще одному производителю.

В субботу Мурашко вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым посетили больницу имени Боткина и проверили условия для пациентов. Глава ведомства подчеркнул, что развитие ситуации с коронавирусом прежде всего будет зависеть от людей и соблюдения комплекса мер, пишет «Газета.ру».

По данным на 28 марта, в России зафиксировано 1264 пациентов с коронавирусом в 62 регионах. За последние сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах. Около 166,7 тысячи человек находятся под контролем медиков в России из-за коронавируса.