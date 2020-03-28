ВОЗ сообщила сроки спада эпидемии коронавируса в России

Москва, 28 марта. Спад эпидемии коронавируса в России наступит в мае. Такую оценку дала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Как сообщает издание «Инфореактор», международный чиновник согласилась с позицией Минздрава РФ относительно прогноза эпидемиологической ситуации. Кроме того, она отметила, что российская система здравоохранения в целом готова противодействовать распространению ранее неизвестного заболевания.

Вуйнович также обратила внимание на важность соблюдения рекомендаций медиков в целях профилактики пневмонии нового типа. По ее словам, необходимо отказаться от перемещений и сократить число контактов с другими людьми.

По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 228 человек. Заболевание смогли побороть 49 пациентов, четверо погибло.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года. Первые заболевшие были обнаружены в китайском городе Ухань. Несмотря на усилия властей КНР инфекция быстро распространилась за пределы страны, поразив большинство государств мира. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, эпицентр эпидемии переместился в Европу и США.