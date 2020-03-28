Игра на недоверие: оппозиция и «Досье» манипулируют страхом перед эпидемией через прогнозы-фальшивки

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны по поводу пандемии коронавируса 25 марта и рассказал о мерах, которые предпримет правительство страны. Он подчеркнул, что ситуация так или иначе коснется всех и остановить инфекцию у границ России невозможно, но власти и все общество обязаны сделать все возможное для смягчения сценария и недопущения чрезвычайной ситуации, особенно важным президент назвал шаги, которые позволят не допустить в ближайшие недели резкого всплеска заболеваемости и перегрузки системы здравоохранения.

С 28 марта по 5 апреля страна уйдет на выходные: все компании должны будут отпустить сотрудников домой с сохранением заработной платы, кроме тех, что обеспечивают работу жизненно важных сфер: транспорта, связи, медицины, госуслуг, финансов, снабжения продуктами питания и товарами первой необходимости. Закроются магазины, за исключением продовольственных, образовательные, досуговые, спортивные и культурные учреждения, включая общепит.

«Но то, что мы можем и уже делаем, так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь — жизнь и здоровье наших граждан», — сказал президент.

Между тем рост заболеваемости в России продолжается, и уже все признают, что стоит на пороге пика: 28 марта людей с COVID-2019 уже 1264, выздоровели 49 человек, случаи заболевания выявили в 26 регионах России. К несчастью, пятеро пациентов умерли.

Денис Проценко — главный врач больницы в Коммунарке, где размещают коронавирусных больных Москвы, рассказал вчера в интервью Нюте Федермессер, что медики надеются на «китайский» сценарий, когда своевременный карантин помог локализовать эпидемию, но не могут исключить и трагичный «итальянский» — взрывной рост количества заболевших, однако делают сейчас все, чтобы система была к нему готова. Например, каждую из 800 коек в его больнице можно превратить в реанимационную.

Никакие карантинные меры, которые граждане в состоянии принять сами (антисептики вместе с мытьем рук, влажные салфетки, одноразовые полотенца вместо текстильных, еда в индивидуальной посуде, сведение к минимуму посещения общественных мест и так далее), по мнению доктора, не будут лишними и избыточными — сам доктор рассказал, что перестал общаться с пожилыми родителями, хотя это было очень тяжелым решением, и всем, кто тревожится за близких, посоветовал перестать бояться «перебдеть» на этот счет. Верхние точки показателей заболеваемости в России Проценко прогнозирует на середину или конец следующей недели.

Растущие цифры пугают, жертвовать общением с самыми близкими людьми и терять в доходе тяжело, это увеличивает тревогу и стресс. Вслед за врачами представители власти граждан честно предупреждают: о привычном образе жизни придется на время забыть, чтобы не допустить наихудшего. Но пока одни работают, другие манипулируют общественной тревогой, пытаясь выдать наихудший вариант (к которому готовятся, потому что это совершенно нормально и гораздо хуже, когда самое плохое не планируют) за то, что неизбежно случится. На конкретных примерах хочется остановиться подробнее.

Эпидемия: худший сценарий под видом неизбежности

На прошлой неделе, 18 марта, «звездой» коронавирусной истерики стал политолог Соловей, заявивший о лжи официальной статистики заболеваемости в России. Сославшись на «чиновников, не потерявших еще совесть», он рассказал на «Эхе Москвы», что заболевших уже больше сотни тысяч, а в Москве вовсю действует карантин. Обоснование предложил в духе настоящего оппозиционера: у нас все и всегда скрывают, значит, и коронавирус не может быть исключением.

На выступление Соловья обратила внимание Генпрокуратура, статью с сайта «Эха Москвы» удалили, а самому политологу назначили штраф в 100 тыс. рублей по закону о фейковых новостях.

Алексей Навальный тоже поддерживает «итальянский сценарий» и не мог не отметиться: публикуя некое письмо от имени медсестры-анестезиста, он рассказал о создании койко-мест для пациентов с пневмонией — мол, врачи понесут инфекцию из больниц дальше, так как им не хватает средств защиты. Не ясно, что предлагает Навальный в качестве альтернативы: не лечить больных вообще или не пускать врачей домой?

Центр «Досье», финансируемый Михаилом Ходорковским, также посвятил пандемии коронавируса и прогнозам для России обширный материал, но к отработке тезиса «власти скрывают, и все куда хуже» подошел более системно и творчески. Авторы представили якобы эксклюзивно полученные в мэрии Москвы сценарии вероятного развития эпидемии в случае принятия жестких карантинных мер и без них, выложив «калькулятор коронавируса».

При беглом взгляде данные ужасающие: самый пессимистичный прогноз, по мнению «Досье», предполагает безостановочный рост заражения по экспоненте до осени, а итоговые данные по летальным исходам превышают все данные по миру — до двух миллионов умерших в одной только Москве. Авторы приводимого документа подчеркивают, что на карантине настаивали еще раньше — в начале марта, но теперь сложно говорить, сработают ли выбранные правительством меры, тем более что полную самоизоляцию назвали обязательной только для группы риска.

Но знакомые с математическими методами люди сразу замечают несколько слишком вольных допущений в выкладках авторов, даже если отойти от того, что источник доверия не вызывает. Во-первых, прогнозы смертности строят из-за возросшего количества заболевших, а это приписывают заражению уже здоровых людей. Тогда как сейчас резко увеличилось количество тестов, следовательно, выявляемость, а российские граждане вернулись из-за рубежа, где отдыхали, их также обследовали, прежде чем посадить в карантин.

Во-вторых, сами предполагаемые данные по возможным летальным исходам выглядят так, будто осложнения будут наблюдаться почти у всех людей с вирусом. Тогда как большинство граждан в возрасте до 60 переносят инфекцию почти без симптомов и должны заботиться больше о том, чтобы не заразить других. Именно на это должна сработать нерабочая неделя, объявленная властями: если граждане проявят ответственность и сознательность и действительно останутся дома, соблюдая санитарно-гигиенические предписания, будет больше шансов избежать резкого роста заражения здоровых теми, кто вернулся из-за границы.

Математики, даже далекие от симпатий к действующей власти, действительно верят официальным данным и обосновывают, как это положено, с помощью расчетов.

Полностью пост можно прочитать в Facebook автора.

Нельзя исключать, что прогноз с расчетами «итальянского сценария» для России аналитики действительно могли предоставить чиновникам, и авторы «Досье» даже сумели получить доступ к данным, завысив их и интерпретировав все так, чтобы было пострашнее. В кризисной ситуации лица, от решений которых зависят жизнь и здоровье граждан, обязаны учитывать самый худший из возможных вариантов развития событий. Но подавать эту информацию под видом того, что случится обязательно, — некорректно, неразумно и может называться настоящим вредительством.

Поддержка экономике: работа на недоверие

Никто не отрицает, что эпидемия уже несет серьезный ущерб мировой экономике, просчитать который сейчас достоверно не представляется возможным. Россия — часть глобальной экономики, и нашей страны кризис неизбежно коснется.

Президент РФ 25 марта подчеркнул в обращении, что предпринимателям и гражданам будут оказаны помощь и поддержка. Граждане, потерявшие треть и более дохода, смогут «заморозить» свою ипотеку, бизнесмены — целевые кредиты и арендные платежи на государственных и муниципальных площадях. Как и в других странах мира, предполагается устроить налоговые каникулы, а наиболее пострадавшим отраслям выделить субсидии и кредиты по льготной ставке.

Анонсировали и заведомо непопулярные меры — например, взимание налога в 13% с дивидендов от вкладов суммой больше миллиона рублей. Подоходный налог с вкладов действует во многих странах мира, в России до недавнего времени его не было. Эта мера немедленно стала поводом заявить, что «обирают под видом борьбы с вирусом средний класс и ввергают в нищету тех, кто едва смог из нее выбраться», о чем написал Дмитрий Гудков.

Он пишет, что в России 4 млн человек имеют вклад больше миллиона и «это не 1%, а половина» и у «этих 4 миллионов среднего класса в банках лежит 15 883 миллиарда рублей. Значит, государство откусит у людей около 120 миллиардов в год».

Формулировки нарочно расплывчатые, а подсчеты сразу глобальные, в миллиардах. На самом деле при вкладе в миллион под 9% годовых, что выше средней ставки, вкладчик получает 90 тыс. дохода за 12 месяцев. Именно с них он и должен будет заплатить 13% налога, то есть 11 тыс. 700 рублей. Новый налог — всегда неприятно, но сумма не особенно велика, учитывая, что это пассивный доход. И направлять средства будут в помощь гражданам, в том числе и тому самому среднему классу, чтобы он мог не потерять хорошую работу или свое дело.

Экономические меры поддержки граждан, предложенные Кремлем, трудно оценивать на долгую перспективу: пока очевидно лишь то, что мир стремительно меняется. Но на указанный период они представляются адекватными. Так считает, например, Иван Преображенский, о чем он рассказал в статье для DW.

«В этот раз предложения Путина более точечные и сложные. Например, адресная помощь семьям с детьми — это правильно. Увеличение пособия по безработице хотя бы до МРОТ, то есть с восьми до 12 тыс. рублей, тоже правильный ход. Как и кредитные и налоговые каникулы для физических и юридических лиц, снижение с 30 до 15% соцналога на зарплаты выше МРОТ. Наконец, мораторий на банкротства при форс-мажорах», — пишет он.

Преображенский заметил, что, несмотря на то, что недельные «каникулы строгого режима» сейчас действительно тяжелая ноша для бизнеса и можно было бы сделать больше, как и всегда, но в этот раз недовольных решениями правительства гораздо меньше.

Есть и недовольные нерабочей неделей: некоторые сетуют, что неизбежно разорятся, если отпустят всех своих сотрудников по домам за свой счет (хотя никто не запрещал перевести на удаленную работу при такой возможности), другие считают, что недели мало и пора объявлять жесткий всеобщий карантин, не считаясь с убытками из бюджета. Константин Сонин опубликовал письмо, где он обосновывает, почему это необходимо сделать, и рассказывает, откуда должны появиться деньги, которые надо «раздать всем». Обращение подхватили «Дождь», «Медуза» и другие СМИ оппозиционного крыла.

Сонин написал, что легкий карантин в Италии был воспринят как каникулы — люди поехали в путешествия, ходили в гости и общались с друзьями, что и привело к такому трагичному результату, поэтому в России нужно идти сразу по жесткому сценарию.

Сонин и его коллеги предлагают, помимо карантина, масштабную поддержку бизнеса — гораздо более существенную, чем заявил президент РФ. Отметили и необходимость защитить медработников и обеспечить их всем, включая импортные материалы, и меры, направленные на бесперебойное снабжение лекарствами и продовольствием.

В лучших традициях либеральной экономики они не считают эффективным ограничение максимальной наценки или количества отпускаемого товара в одни руки (что вообще не анонсировалось Кремлем), а предлагают сразу отмену всех контрсанкций.

Тот факт, что страны ЕС и США, в отношении которых действуют контрсанкции России, сами испытывают жесткий дефицит медицинского оборудования, масок, антисептиков и других необходимых медикаментов, а значит, вряд ли смогут что-то экспортировать, экономисты обошли стороной. Это заявление вместе с подсчетами о необходимости выделить 5—10 трлн на поддержку бизнеса, банковской системы и граждан говорят о том, что весь призыв — манипуляция в попытке представить себя знающими и справедливыми на фоне руководства РФ.

Суть манипуляций статистикой, прогнозами и заявлениями о недостаточных мерах со стороны оппозиционеров сводится к одному: правительство хватилось слишком поздно, и все будет плохо. Цель тоже понятна: недоверие к решениям власти в тяжелый период неизбежно дестабилизирует общество, и на этой волне можно получить немало политических очков. Но если в более спокойные времена призывы идти против системы еще могут быть услышаны, то сейчас, когда от следования правилам системы зависят жизнь, здоровье и будущее каждого, — нет.

Примечание: редакция направила запрос в мэрию Москвы с просьбой прокомментировать информацию проекта «Досье» о якобы заниженной статистике заболеваемости со ссылкой на «внутренние документы», а также требование в Генпрокуратуру РФ проверить ее на предмет соответствия закону. Мы считаем недопустимым распространение заведомо ложных сведений, умножающих панику в без того непростой ситуации.