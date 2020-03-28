Доктор Рошаль оценил действия России в борьбе с коронавирусом

Москва, 28 марта. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль уверен, что эпидемия COVID-19 закончится, но назвать сроки завершения ситуации с коронавирусом очень сложно.

«Нет таких эпидемий, которые бы не кончались. Конечно, закончится. Сказать, когда это точно произойдет, очень сложно. Я не могу предсказывать будущее», — сказал врач в беседе с Kp.ru.

Он также высказался о предпринятых мерах по недопущению распространения коронавируса в России. По его мнению, российские власти все делают правильно. Более того, ситуация с инфекцией может показать проблемы в здравоохранении разных регионах Российской Федерации.

«Мы знаем регионы, где вообще катастрофа с анестезиологами, — отметил Рошаль. — И то, что нам нужно в стране делать (формировать и реализовывать) государственную политику в решении кадрового вопроса, по-настоящему продуманную, а не на пальцах, — как раз и подчеркивает эта ситуация».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, первые случаи заражения которой были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года.

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 600 тысяч человек, скончались более 28 тысяч. По состоянию на 28 марта, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом.

Российские власти уже предприняли ряд мер, чтобы не допустить распространения инфекции в стране. В частности, запрещены массовые мероприятия, закрыты музеи и театры, указал Infox.ru.