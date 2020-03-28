Школьники — победители конкурса «Большая перемена» получат по 1 млн рублей

В России 28 марта, в субботу, запущен конкурс для учеников старших классов «Большая перемена». Дали старт онлайн-конкурсу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

Как заявил Сергей Кириенко, конкурс завершится в октябре 2020 года. Десятиклассники-победители получат по 1 млн рублей, который можно будет потратить на поступление в лучшие вузы страны.

По его словам, если выпускник не сможет поступить на бюджет, то полученные средства в качестве приза можно будет использовать для коммерческого обучения. Более того, если студент на втором курсе, проучившись первый год платно, перейдет на бесплатное обучение, то оставшиеся средства сможет использовать, например, для повышенной стипендии.

«Если поступите на бюджет — деньги ваши. Можете потратить на повышенную стипендию, на переезд в другой город для обучения», — заявил Кириенко.

Он отметил, что победители 8-9-х классов также получат ценные призы — по 200 тысяч рублей. Эти деньги можно будет использовать на образование и развитие. Если школьники решат пойти в средне-специальное учреждение, то можно использовать на платное поступление, а если продолжат обучаться в школе, то эти средства пойдут на работу с репетиторами для подготовки к ЕГЭ.

Министр Сергей Кравцов отметил, что этот конкурс — прекрасная возможность поблагодарить своих педагогов. В частности, 20 лучших школ, где учатся победители, получат по 2 млн рублей на школу для покупки лабораторного оборудования, школьного автобуса и другие нужды учебного заведения. Принимать решение будут коллективно ученик-победитель, его родители и школа.

Все участники мероприятия заявили, что «Большая перемена» — это фактически конкурс «Лидеры России», только для школьников, это прекрасный социальный лифт.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что при разработке конкурса были использованы лучшие практики платформы.

«Можно сказать, что «Большая перемена» — это своеобразный «конкурс конкурсов». Он стартует уже сегодня и продлится по октябрь текущего года. Зарегистрироваться можно с сегодняшнего дня по 22 июня 2020 года. Затем конкурсантов ждет дистанционный этап. Уточню, первый тест стартует 31 марта, но новые участники смогут присоединиться в любое время по 22 июня — все задания будут доступны. В период карантина и школьных каникул мы специально даем ребятам возможность провести время с пользой — не откладывать решение тестов на потом, а пройти их сейчас», — сказал он.

Комиссаров добавил, что дистанционный этап будет проходить на сайте БольшаяПеремена.онлайн. Задача этого этапа — не отсеять потенциальных участников, а подобрать для них именно те испытания, которые позволят максимально раскрыть их потенциал. По итогам тестов участники получат персональную карту развития и набор рекомендаций, как развить свои навыки, в том числе подборку специальной литературы и видеоматериалов.

Следующий этап конкурса — мотивационный. Конкурсанты должны будут рассказать о себе, развернуто ответить на вопрос «Почему я пришел на конкурс». Формат может быть разным — эссе, видео, скетч. После конкурсантов ждет работа с кейсами. Решать их можно будет с 22 июня по 6 июля, и на этом этапе можно собрать команду — пригласить своего учителя и единомышленников.

По словам Алексея Комиссарова, за выполнение каждого теста, выполнение мотивационного задания и решение кейса конкурсанты получают баллы, которые суммируются.

«На их основе мы определим 6000 полуфиналистов, которые отправятся на очные испытания. Всего их будет 18, а проходить они будут во всех федеральных округах с 20 июля по 14 сентября. 1200 участников, которые покажут лучшие результаты, получат билет на финал конкурса. В нем школьники участвуют уже вместе со своим учителем. Финал пройдет в октябре, после чего мы назовем 300 победителей среди учеников 8-9-х классов и 300 победителей среди десятиклассников», — резюмировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

«Большая перемена» — это конкурс, ориентированный на учеников 8-10-х классов, который дает возможность каждому ребенку проявить себя и быть услышанным: конкурсные испытания учитывают индивидуальность школьника, его уникальные таланты и личные интересы.

Миссия конкурса — помочь учащимся раскрыть способности, которые не попадают в традиционную систему школьного отбора и предметные олимпиады, открыть каждому участнику двери в будущее.

В период, когда предпочтение отдается дистанционным форматам обучения, «Большая перемена» станет площадкой, на которой школьники смогут получать образовательный контент по широкому кругу тематических направлений. В рамках конкурса школьники смогут пройти тестирования на интеллект, эрудицию и профориентацию, получить рекомендации ведущих экспертов — представителей финансовой, научно-технологической, образовательной сфер, искусства и спорта.