Епископ Ряховский назвал главную опасность эпидемии коронавируса

Москва, 28 марта. Эпидемия коронавирусной инфекции опасна не столько тяжестью течения болезни, сколько скоростью распространения слухов о ней. Об этом сказал начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.

«Если говорить об особенностях этой пандемии, ее отличает, прежде всего, скорость распространения инфекции и скорость распространения слухов», — цитирует его слова РИА Новости.

Сергей Ряховский подчеркнул, что слухи сейчас распространяются благодаря интернет-технологиям по всему миру. Дезинформация, как указал Сергей Ряховский, может «создать панику, урон от которой сам по себе может быть огромен». По его словам, опасность коронавирусной инфекции COVID-19 как болезни «несопоставима ни с чумой, ни с корью ни в плане тяжести заболевания, ни в плане заразности».

«Здесь задача Церкви – прежде всего, сохранить спокойствие и ободрять окружающих», — резюмировал он.

О вспышке коронавируса стало известно в конце 2019 года. Тогда в китайском городе Ухань была зафиксированы многочисленные случаи пневмонии у местных жителей. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Российские власти делаю все необходимое для защиты граждан страны и их здоровья.

Как сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, в России нет случаев заражения коронавирусом медиков от пациентов. Российский президент России Владимир Путин в обращении к нации в среду заявил, что все принятые властями меры сработают, если граждане будут действовать совместными усилиями.