ФСБ задержала группу подпольных оружейников на Северном Кавказе

Москва, 28 марта. Преступная группа торговцев оружием была задержана в результате совместной спецоперации Федеральной службы безопасности РФ и полиции на Северном Кавказе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По информации правоохранителей, членами преступного сообщества были жители Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края. Они переделывали гражданское оружие в боевое в подпольных мастерских для того, чтобы потом продать его.

Правоохранителями были изъяты 16 единиц оружия, порядка 20 килограммов пороха, а также 400 боеприпасов.

«Прекращена деятельность двух мастерских по восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием», — говорится в сообщении ФСБ.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД совместно с ФСБ России обнаружили свыше 50 единиц оружия и более 7 тысяч боеприпасов в Подмосковье, передает РИАМО.