Глава Минздрава РФ рассказал о производстве тест-систем на коронавирус

Москва, 28 марта. В России нет дефицита в производственных мощностях для выпуска тест-систем на коронавирус, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«По тест-системам: сегодня дополнительно развернуты производственные мощности… Мы не видим на сегодня дефицита в производственных мощностях», ― заявил глава Минздрава РФ.

По словам Мурашко, одна компания производит до 50 тысяч тестов в день. Накануне еще одна фирма получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора, она будет выпускать до 300 тысяч тестов в день. В субботу разрешение на производство систем получило еще одно предприятие.

По данным на 28 марта, в России зафиксировано 1264 пациентов с коронавирусом в 62 регионах. За последние сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах.

Больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 114 новых случаев, в Московской области за сутки зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом. В Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 11 пациентов. Около 166,7 тысячи человек находятся под контролем медиков в России из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Власти субъектов РФ ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом.

С 28 марта по всей стране закрылись общественные места. Работают только продуктовые магазины и аптеки, а также экстренные службы и непрерывные жизненно важные производства. Кроме того, региональные власти рекомендовали людям старше 65 лет, особенно с хроническими заболеваниями, оставаться дома.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По данным на 28 марта, число заболевших коронавирусом в мире превысило 595 тысяч человек, умерли более 27 тысяч человек.