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Знакомая Розы Сябитовой раскрыла подробности романа телеведущей

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Знакомая Розы Сябитовой раскрыла подробности романа телеведущей

Москва, 28 марта. Новым избранником телеведущей Розы Сябитовой стал немолодой бизнесмен. Подробности романа свахи раскрыла ее знакомая.

Известно, что Сябитова не посвящает публику в свою личную жизнь. Ранее сообщалось только то, что она встречается с неким бизнесменом, однако, кто именно этот человек, было непонятно.

Знакомая телеведущей немного приоткрыла завесу тайны, рассказав о спутнике известной свахи, передает Kp.ru.

«Не олигарх, не молодой, но на вид может чуть младше нее», — отметила женщина.

По ее словам, пара сознательно избегает публичности. Сябитова не хочет, чтобы от повышенного внимания поклонников и СМИ пострадал ее избранник.

«Ей не нужна такая реклама, и внимание. Потому что и так журналисты с радио, с ТВ, отовсюду звонят ей по пять раз в день за статьями и комментариями по самым разным поводам», — поделилась знакомая Сябитовой.

Ранее у Сябитовой был роман с бизнесменом с Кипра по имени Ринат, телеведущая рассказывала об отношениях с ним как о гостевом браке. Возлюбленные ездили друг к другу в гости, лишь периодически проводя время вместе. Однако вскоре их отношения расстроились, и предприниматель женился на молодой девушке.

При этом сама телеведущая предлагала наказывать россиянок ремнем за сожительство. По ее мнению данный вид отношений наносит вред женщинам, сообщала «Газета.ру».

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Источник: Kp.ru
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