Доктор Комаровский перечислил продукты, которые нужно есть при коронавирусе

Киев, 28 марта. Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, известный как доктор Комаровский, назвал продукты, которые нужно есть при коронавирусной инфекции. Рекомендациями он поделился в эфире своей программы на YouTube-канале.

Врач отметил, что человеку с коронавирусной инфекцией не нужны ни гречка, ни мясные и рыбные консервы. Болеющим COVID-19 следует употреблять легкоусваиваемую пищу, богатую углеводами.

«Сахара, сладкое — в этой ситуации это совершенно нормально. Обратите внимание на овсянку, манку, сухофрукты, мед, сгущенное молоко, фруктовые пюре, консервированные фрукты, фрукты из компотов, просто фрукты, те же бананы и ягоды, — перечислил продукты доктор Комаровский. — Шикарная штука — мороженое, шоколад, варенье. Сладости, легкие кашки, всякие мюсли — это просто замечательно!»

Врач также призвал заболевших пить как можно больше жидкости.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус стал распространяться по всему миру. Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта ситуацию с коронавирусом пандемией. По последним данным, число инфицированных достигло 600 тысяч человек, от инфекции скончались более 27 тысяч.

Китай считает, что к созданию нового типа коронавируса приложили руку США. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.