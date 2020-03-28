Украинские СМИ признали, что страна переживает застой и социальную дестабилизацию

Киев, 28 марта. Украина и до мирового экономического кризиса не могла похвастаться экономическими успехами или конкурентоспособностью. В государстве давно уже наблюдается падение ВВП, спад промышленного производства и отток инвестиций. Об этом говорится в статье киевского интернет-издания «Зеркало недели».

В материале отмечается, что после карантина, вызванного эпидемий коронавируса в мире, украинское общество резко озаботится вопросами социально-экономической успешности страны. Внимание граждан будет приковано к вопросам выживания в условиях мирового экономического кризиса. Однако, государство и до эпидемии было несостоятельным. Отмечается, что в минувшем году промышленное производство в государстве упало на 1,9% и продолжило снижаться до 5,1% в первый месяц 2020.

«Наибольшие потери испытал машиностроительный сектор, в частности производство автотранспортных средств составило лишь 31,0% от уровня 2012 года, отрасли вагоностроения — 29,7, станкостроения — 68,2, металлургии — 70,8», — отмечается в материале.

Также государство переориентировало производственную и экспортную специализации. Это вызвало снижение показателей сложности производственного процесса. Автор статьи говорит, что это очевидная деградация.

«Автомобилестроительная отрасль переориентировалась с выпуска транспортных средств на комплекты проводов для свечей зажигания, вагоностроение — с подвижного состава на колесные пары, сельскохозяйственное машиностроение — с тракторов на навесные механизмы», — говорится в публикации.

Отмечается, что в стране отсутствуют перспективы развития, которые могли появиться при эффективной политике властей. В данный момент Украина находится в состоянии социальной дестабилизации и экономического застоя. Подчеркивается, что миллионы граждан страны оказались за чертой бедности.