Мурашко сообщил об отсутствии случаев заражения коронавирусом медиков от пациентов

Москва, 28 марта. В России нет случаев заражения коронавирусом медиков от пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день есть единичные случаи, но это связано не с инфекцией от пациентов, это медики, которые как раз получили эту инфекцию извне», — сказал Михаил Мурашко.

О распространении коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о вспышке заболевания, вызывающего пневмонию. Ученые выяснили, что причина — коронавирусная инфекция. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии COVID-2019 во всем мире. Вирус быстро распространяется, сейчас много заболевших в США, Италии, Испании и Франции. Власти РФ делают все возможное для предотвращения распространения инфекции.

В среду президент России Владимир ПУтин выступил с обращением к нации из-за коронавируса. Глава государства объявил следующую неделю, с 30 марта по 5 апреля, нерабочей с сохранением заработной платы. Это крайне важно для профилактики заболевания коронавирусной инфекции COVID-19. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что выходная неделя была предоставлена гражданам для того, чтобы минимизировать контакты, а не для отдыха.