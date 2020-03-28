228 пациентов с коронавирусом выявлено в России за сутки. События дня. ФАН-ТВ

Темпы эпидемии коронавируса в России увеличились 26 регионов и 228 новых пациентов за последние сутки. Такую статистику озвучил Роспотребнадзор (конечно же, по коронавирусу). Лидер вновь Москва — там инфекцию выявили еще 114 раз. 36 случаев пришлось на счет Подмосковья и 11 — Санкт-Петербурга. Во всех остальных регионах появилось менее 10 больных за сутки. Также стало известно еще об одном смертельном случае: в Оренбурге скончался пациент с коронавирусом. Известно, что 57-летний мужчина недавно вернулся из Европы, а из-за хронических болезней у него начались осложнения. Отметим, что сейчас в этом регионе, как и по всей России, уже действуют ограничительные меры. Например, губернатор Денис Паслер распорядился закрыть в Оренбургской области кафе, рестораны и бары до 5 апреля. Именно в этот день у россиян заканчивается внеплановая выходная неделя, о которой объявил президент Владимир Путин. Власти рассчитывают, что за это время нарастающие темпы эпидемии удастся снизить. Сейчас новый вирус в России диагностирован уже более чем у 1 200 человек. Из них четверо скончались. При этом объемы тестирований, судя по всему, лишь возрастут. В Новосибирске уже зарегистрировали новую тест-систему — она позволит выявлять коронавирус всего за полтора часа.

700 россиян прибыли в Москву спецрейсом из Киева В Москве сегодня принимают украинский спецрейс. В нашу столицу из Киева прибыли около 700 россиян. Железнодорожный состав отправился в путь накануне, а при посадке всех пассажиров ждали проводники в защитных костюмах. Уже сегодня вечером этот поезд едет по обратному маршруту (из Москвы в Киев), но теперь уже с гражданами Украины на борту. Вообще, железнодорожное сообщение между странами прекратилось еще на прошлой неделе. Но им удалось согласовать еще один специальный рейс. Который, вероятно, станет последним на ближайшее время. Украина сейчас «наглухо» закрывает свои границы, в том числе для эвакуации. Похожие меры ждут и нашу страну, но пока что россияне все-таки возвращаются из-за рубежа. Вернее, речь идет об организованных туристах, большинство из которых в данный момент находятся в Таиланде. Почти все они должны приехать домой, в Россию, до 1 апреля.

В городе Ухань возобновляется работа метро А вот поезда в китайском Ухане, напротив, готовятся к новым рейсам. Город, главный источник эпидемии коронавируса, постепенно сбрасывает с себя оковы карантина. С 28 марта там частично восстановится работа метрополитена. Поезда на нескольких ветках отправляются в путь впервые с января. Именно тогда китайские власти почти изолировали город от внешнего мира. Местные жители закрылись в домах, а улицы мегаполиса заметно опустели. Он целиком прекратил пассажирское сообщение даже с населенными пунктами Китая. Правда, сейчас ситуация по всей стране заметно улучшилась: ежедневный прирост пациентов не превышает и сотни. На этом фоне власти сняли карантин с провинции Хубэй. Однако, несмотря на то что Ухань — как раз столица этого региона, сам город пока все еще изолирован. И, если обстановка резко не ухудшится, карантин там отменят уже 8 апреля.