Киев, 28 марта. Стоимость так называемого «борщевого набора» на Украине во время карантина из-за коронавирусной инфекции выросла.

К примеру, стоимость лука выросла в два раза, а капусты — на 86%, пишут «Украинские новости» со ссылкой на слова аналитика «Украинского клуба аграрного бизнеса» Андрея Мартыненко.

По его словам, за последние две недели наибольшие изменения коснулись овощей и, в частности, тех, которые входят в «борщевой набор». Сейчас стоимость капусты составляет 8,46 гривны за килограмм, а цена моркови увеличилась на 48% (8,1 гривны/кг), свеклы — на 47% (8,45 гривны/кг), картофеля — на 39% (16,8 гривны/кг).

Также, как заметил Андрей Мартыненко, стоимость гречневой крупы выросла на 50%. Сейчас на Украине ее можно купить за 55,61 гривны. Сахар, в свою очередь, подорожал на 9% до 14,48 гривны/кг, жалуются украинцы.

На Украине ввели штрафы за нарушение правил карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. В документе говорится, что нарушение правил и норм, которые были введены для предотвращения распространения эпидемии, будет наказываться штрафом в размере от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. По последним данным украинского Минздрава, в стране зафиксировано 311 случаев заболевания коронавирусной инфекций, восемь человек скончались.

Организатор карательных батальонов, бывший вице-губернатор Днепропетровска Геннадий Корбан считает, что некомпетентность власти Украины и ее неспособность ввести адекватные карантинные меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции приведут страну к полному коллапсу и голодным бунтам в стране.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце прошлого года в Китае. Как напоминает «Газета.ru», 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.