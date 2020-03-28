Врач не исключил, что от коронавируса могут погибнуть 2 млн украинцев

Москва, 28 марта. Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас обвинил власти во лжи — число зараженных коронавирусом в стране «в десятки и сотни раз» больше, чем говорит официальная статистка.

«Вирус распространяется в геометрической прогрессии», — констатировал врач.

По его словам, карантин минимизировал процесс распространения коронавирусной инфекции по стране, но число зараженных увеличивается за счет обнаруженных.

Протас напомнил, что в случае с новым типом коронавируса нет ни специфической терапии, ни профилактики. Для формирования естественного иммунитета переболеть должно большинство населения, коллективный иммунитет формируется, когда получают от 30–70% людей. Врач допустил, что число зараженных на Украине может достигнуть 20 миллионов человек.

По его словам, в Китае на 1,5 тысячи населения работает один эпидемиолог, на Украине одному специалисту приходится обслуживать 150 тысяч человек, то есть в 100 раз больше.

«По такой логике Украина должна понести в 100 раз более тяжелые последствия, чем были в Китае. Если должно переболеть более 20 миллионов украинцев, то умерших может быть два миллиона человек», — сказал Протас в интервью «Обозревателю».

Он подчеркнул, что приводит такие сведения не для того, чтобы посеять панику, а чтобы люди понимали уровень ответственности.