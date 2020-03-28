Сирия, 28 марта. Боевики из Аль-Атариба на западе Алеппо застрелили одного из солдат САА. США намерены снабжать боевиков в районе Ат-Танфа под видом оказания помощи беженцам из «Ар-Рукбана». Под огнем союзников Турции пострадали два человека из Тель-Рифата, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного из солдат в результате снайперского обстрела боевиков на западе Алеппо; подверглись нападению неизвестных в Даръа; нанесли ответные удары по позициям террористов на юге Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли огонь по району Тель-Рифата, были ранены два местных жителя.

Соединенные Штаты: прикрываясь оказанием помощи беженцам из «Рукбана», намереваются доставить груз боевикам на юге Хомса.

Провинция Алеппо

Боевики незаконных бандгрупп, базирующихся на западе Алеппо, снова спровоцировали стычки с сирийскими военными на линии разграничения сил. Как передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), снайпер террористов застрелил одного из солдат Сирийской арабской армии (САА). Отмечается, что огонь был открыт со стороны населенного пункта Аль-Атариб, находящегося вблизи границы с Идлибом.

Тем временем на севере Алеппо возобновились перестрелки между курдскими боевиками и членами протурецких формирований. По информации военного источника в сети Twitter (RealNewsAleppo), союзники Турции из города Азаз нанесли удары по району Тель-Рифата, в результате чего ранения получили два мирных жителя, недавно бежавшие из Африна.

Провинция Хомс

Поступили данные о том, что Соединенные Штаты надеются передать грузы с гумпомощью боевикам, отряды которых дислоцируются в оккупированной США «55-километровой зоне». Межведомственные координационные штабы России и Сирии заявили о том, что Вашингтон оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики для беженцев из лагеря «Рукбан» снабдить террористов. Москва и Дамаск отмечают, что американская сторона стремится воспользоваться ситуацией с распространением вируса COVID-19. В штабах добавили, что РФ и САР продолжают принимать меры для вывоза сирийцев из «Рукбана» на освобожденные правительственными войсками территории.

Провинция Даръа

В административном центре региона произошло нападение неизвестных. Информагентство SOHR сообщает о том, что группа вооруженных лиц открыла стрельбу поблизости от контрольно-пропускного пункта Сирийской арабской армии (САА) в южном квартале Даръа Аль-Балад. Под огнем налетчиков был убит один из сотрудников местной службы безопасности. Ни одно из антиправительственных бандформирований пока не заявляло о своей причастности к совершению налета.

Напомним, территория Даръа полностью перешла под контроль сил САР в середине июля 2018 года в ходе операции под названием «Базальт». Однако, существует вероятность того, что часть боевиков все еще скрывается в безлюдных районах провинции. Многие военные эксперты полагают, что поддержку им оказывают силы международной коалиции и финансируемые ими террористы из района Ат-Танфа.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе продолжаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками, выступающими на стороне террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Как передает информационный портал Masar Press Agency, военнослужащие правительственных подразделений открыли огонь по укрепрайонам террористов поблизости от населенного пункта Аль-Фатир. О нанесенном боевикам уроне в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно. Напомним, «Хайят Тахрир аш-Шам» отказалась признать российско-турецкие договоренности от 5 марта, в рамках которых Идлибской зоне деэскалации был введен режим прекращения огня.