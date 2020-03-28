Бредихин убежден, что новый транш МВФ для Украины осядет в карманах Коломойского

«Глотком воздуха перед смертью», по мнению экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко, станет для украинцев очередной транш Международного валютного фонда (МВФ) в размере двух миллиардов долларов. При этом политик убеждена, что отдавать кредит Киеву объективно нечем — остается только земля, рынок которой был открыт для иностранцев решением президента Украины Владимира Зеленского. Со словами Савченко согласен координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что транш от МВФ — это крайне опасная для украинской экономики вещь.

«Вспомним период правления [экс-президента Украины Петра] Порошенко: да почти весь бюджет страны строился на таких вот субсидиях от Международного валютного фонда. А в сложившейся сейчас на Украине ситуации любой кредит — особенно такой сложный, связывающий обязательствами и требующий строгой отчетности — не сможет улучшить ситуацию в экономике. Наоборот: на простых украинцев ляжет еще одна доля финансовой ответственности, и именно они путем выплаты дополнительных тарифов или недополучения социальных льгот будут отдавать этот кредит МВФ», — спрогнозировал собеседник ФАН.

Политолог назвал «довольно мутной» тему выдачи очередного транша: не понятно, выделен он на поддержку армии или на борьбу с коронавирусом. В целом же ситуация выглядит так, будто президент Украины пытается сохранить «хорошую мину при плохой погоде» — это при том, что сам неоднократно обещал своим избирателям не брать иностранные кредиты.

«Таким образом становится очевидно, что большая часть из того, что реализует Зеленский — не более чем продолжение политики Порошенко и проектов, которые были начаты при нем. За прошедший год на высшем государственном посту в качестве новатора он так себя и не проявил. Это очень печально», — огорчился Бредихин.

Собеседник ФАН благосклонно отнесся к идее Савченко «принудить участников коррупционных схем вернуть деньги и пополнить национальные резервы страны» вместо того, чтобы «продавать последнее, что осталось у Украины», имея ввиду землю, рынок которой совсем недавно был открыт. По его словам, изъятие нажитых нечестных путем богатств позволило бы осчастливить государственную казну «не на один миллиард долларов».