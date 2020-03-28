Бредихин убежден, что новый транш МВФ для Украины осядет в карманах Коломойского

«Глотком воздуха перед смертью», по мнению экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко, станет для украинцев очередной транш Международного валютного фонда (МВФ) в размере двух миллиардов долларов. При этом политик убеждена, что отдавать кредит Киеву объективно нечем — остается только земля, рынок которой был открыт для иностранцев решением президента Украины Владимира Зеленского. Со словами Савченко согласен координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что транш от МВФ — это крайне опасная для украинской экономики вещь.
«Вспомним период правления [экс-президента Украины Петра] Порошенко: да почти весь бюджет страны строился на таких вот субсидиях от Международного валютного фонда. А в сложившейся сейчас на Украине ситуации любой кредит — особенно такой сложный, связывающий обязательствами и требующий строгой отчетности — не сможет улучшить ситуацию в экономике. Наоборот: на простых украинцев ляжет еще одна доля финансовой ответственности, и именно они путем выплаты дополнительных тарифов или недополучения социальных льгот будут отдавать этот кредит МВФ», — спрогнозировал собеседник ФАН.
Политолог назвал «довольно мутной» тему выдачи очередного транша: не понятно, выделен он на поддержку армии или на борьбу с коронавирусом. В целом же ситуация выглядит так, будто президент Украины пытается сохранить «хорошую мину при плохой погоде» — это при том, что сам неоднократно обещал своим избирателям не брать иностранные кредиты.
«Таким образом становится очевидно, что большая часть из того, что реализует Зеленский — не более чем продолжение политики Порошенко и проектов, которые были начаты при нем. За прошедший год на высшем государственном посту в качестве новатора он так себя и не проявил. Это очень печально», — огорчился Бредихин.
Собеседник ФАН благосклонно отнесся к идее Савченко «принудить участников коррупционных схем вернуть деньги и пополнить национальные резервы страны» вместо того, чтобы «продавать последнее, что осталось у Украины», имея ввиду землю, рынок которой совсем недавно был открыт. По его словам, изъятие нажитых нечестных путем богатств позволило бы осчастливить государственную казну «не на один миллиард долларов».
«В принципе, предыдущие транши от МВФ довольно хорошо разворовывались, — вспомнил политолог. — Вспомним времена [бывшего премьер-министра Украины] Арсения Яценюка, когда каждый западный кредит расползался по карманам еще на подходе к Украине, даже не достигая ее пределов. Так предложение Надежды Савченко здравое — но Зеленский боится его реализовать, осознавая свою неспособность конкурировать с людьми, которые обладают не только политическим весом, но и серьезными финансовыми возможностями. Ну и [украинский олигарх, которого связывают с Зеленским] Игорь Коломойский, по всей видимости, в этом не заинтересован и рассчитывает на свою долю от очередных выплат со стороны Запада».