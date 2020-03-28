Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Тротуарной плиткой засыпало трассу в Петербурге. ФАН-ТВ

32
0 Оставить комментарий

ДТП без пострадавших произошло сегодня утром на Софийской улице в Петербурге. Движение затруднено из-за последствий аварии — фура, груженная тротуарной плиткой, врезалась в разделительный газон.

Стройматериалом усыпана большая часть проезжей части.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло из-за появившейся на проезжей части женщины, которая явно хотела перебежать оживленную трассу в неположенном месте.

Водитель полуприцепа с газовой цистерной, увидев женщину, резко оттормозился, а вслед за ним и грузовик с плиткой.

К счастью, никто не пострадал, сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и устанавливают детали произошедшего.

Новости партнеров

Новости партнеров