Тротуарной плиткой засыпало трассу в Петербурге. ФАН-ТВ

ДТП без пострадавших произошло сегодня утром на Софийской улице в Петербурге. Движение затруднено из-за последствий аварии — фура, груженная тротуарной плиткой, врезалась в разделительный газон.

Стройматериалом усыпана большая часть проезжей части.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло из-за появившейся на проезжей части женщины, которая явно хотела перебежать оживленную трассу в неположенном месте.

Водитель полуприцепа с газовой цистерной, увидев женщину, резко оттормозился, а вслед за ним и грузовик с плиткой.

К счастью, никто не пострадал, сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и устанавливают детали произошедшего.