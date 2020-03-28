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ПНС Ливии хочет устранить недовольных режимом при помощи зараженных коронавирусом ливийцев

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ПНС Ливии хочет устранить недовольных режимом при помощи зараженных коронавирусом ливийцев

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии намерено использовать зараженных коронавирусом (SARS-CoV-2) ливийских граждан, переведя их в тюремные больницы, в качестве «оружия» для устранения политзаключенных и других узников, находящихся в этих тюрьмах. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил политический консультант, интеллектуал Анатолий Вассерман.

ПНС Ливии хочет устранить недовольных режимом при помощи зараженных коронавирусом ливийцев

Так участник и многократный победитель интеллектуальных игр прокомментировал появившееся накануне в Сети распоряжение главы «МВД» ПНС Ливии Фатхи Башаги об отправке зараженных коронавирусом на территорию тюрем, в которых содержатся неугодные марионеточному «правительству» Файеза Сарраджа люди. Напомним, такие указания были направлены во все медучреждения оккупированной боевиками ПНС части североафриканского государства. 

«Преступники ПНС отправляют инфицированных коронавирусом в тюрьмы для распространения вируса между политзаключенными и ливийскими узниками», — так написали о приказе Башаги в ливийском новостном Twitter-аккаунте LibyaViews.

ПНС Ливии хочет устранить недовольных режимом при помощи зараженных коронавирусом ливийцев

По словам собеседника ФАН, перемещение ближайшим окружением главаря ПНС зараженных коронавирусной инфекцией ливийцев в тюремные госпитали является преступлением, поскольку эти люди фактически обречены на смерть без должного лечения, которое в условиях мест лишения свободы не будет им обеспечено. Он констатировал, что в итоге такие действия могут привести к массовой гибели не только больных, но и заключенных этих тюрем, на что, очевидно, и рассчитывает Башага.

ПНС Ливии хочет устранить недовольных режимом при помощи зараженных коронавирусом ливийцев

«В нынешних ливийских тюрьмах на оккупированной террористами ПНС территории фактически нет никаких средств медицинской поддержки больных, не говоря уже об их лечении. Если туда набить еще порцию зараженных [COVID-19] больных, то это приведет к массовым смертям. А массовые смерти неугодных — это то, чего хочет любой политический преступник.

Это «правительство» (ПНС. – Прим. ФАН) состоит преимущественно из военных преступников, нарушивших международные соглашения, а также политических преступников, то есть людей, специализирующихся на устранении тех, кому не нравится их политика. Естественно, таким способом они пытаются уничтожить тех, кто им не угоден и кого они уже арестовали. На судьбу заболевших коронавирусом ливийских граждан Правительству национального согласия Ливии наплевать, их попросту сливают, решая заодно собственные политические задачи», — заключил Анатолий Вассерман.

ПНС Ливии хочет устранить недовольных режимом при помощи зараженных коронавирусом ливийцев

Напомним, соответствующий документ о запрете размещения заболевших коронавирусом в больницах был направлен Фатхи Башагой всем главным врачам, начальникам безопасности в регионах, а также Абд аль-Рауфу Каре, возглавляющему группировку RADA, которая входит в состав «МВД» ПНС. Именно его боевики похитили и незаконно удерживают более десяти месяцев в частной тюрьме «Митига» двоих российских граждан — социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

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