ПНС Ливии хочет устранить недовольных режимом при помощи зараженных коронавирусом ливийцев

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии намерено использовать зараженных коронавирусом (SARS-CoV-2) ливийских граждан, переведя их в тюремные больницы, в качестве «оружия» для устранения политзаключенных и других узников, находящихся в этих тюрьмах. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил политический консультант, интеллектуал Анатолий Вассерман.

Так участник и многократный победитель интеллектуальных игр прокомментировал появившееся накануне в Сети распоряжение главы «МВД» ПНС Ливии Фатхи Башаги об отправке зараженных коронавирусом на территорию тюрем, в которых содержатся неугодные марионеточному «правительству» Файеза Сарраджа люди. Напомним, такие указания были направлены во все медучреждения оккупированной боевиками ПНС части североафриканского государства.

«Преступники ПНС отправляют инфицированных коронавирусом в тюрьмы для распространения вируса между политзаключенными и ливийскими узниками», — так написали о приказе Башаги в ливийском новостном Twitter-аккаунте LibyaViews.

По словам собеседника ФАН, перемещение ближайшим окружением главаря ПНС зараженных коронавирусной инфекцией ливийцев в тюремные госпитали является преступлением, поскольку эти люди фактически обречены на смерть без должного лечения, которое в условиях мест лишения свободы не будет им обеспечено. Он констатировал, что в итоге такие действия могут привести к массовой гибели не только больных, но и заключенных этих тюрем, на что, очевидно, и рассчитывает Башага.

«В нынешних ливийских тюрьмах на оккупированной террористами ПНС территории фактически нет никаких средств медицинской поддержки больных, не говоря уже об их лечении. Если туда набить еще порцию зараженных [COVID-19] больных, то это приведет к массовым смертям. А массовые смерти неугодных — это то, чего хочет любой политический преступник. Это «правительство» (ПНС. – Прим. ФАН) состоит преимущественно из военных преступников, нарушивших международные соглашения, а также политических преступников, то есть людей, специализирующихся на устранении тех, кому не нравится их политика. Естественно, таким способом они пытаются уничтожить тех, кто им не угоден и кого они уже арестовали. На судьбу заболевших коронавирусом ливийских граждан Правительству национального согласия Ливии наплевать, их попросту сливают, решая заодно собственные политические задачи», — заключил Анатолий Вассерман.

Напомним, соответствующий документ о запрете размещения заболевших коронавирусом в больницах был направлен Фатхи Башагой всем главным врачам, начальникам безопасности в регионах, а также Абд аль-Рауфу Каре, возглавляющему группировку RADA, которая входит в состав «МВД» ПНС. Именно его боевики похитили и незаконно удерживают более десяти месяцев в частной тюрьме «Митига» двоих российских граждан — социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.