ПНС Ливии атаковало позиции ЛНА на ряде направлений в рамках операции «Шторм мира»

Триполи, 28 марта. Пользователи Facebook и Twitter, проживающие в окрестностях Триполи, пишут в соцсетях о многократных нарушениях режима прекращения огня со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Бандформирования ПНС вновь предприняли попытки прорыва на нескольких направлениях — жители Триполи сообщают о боестолкновениях в районах Ас-Свани и Ат-Таугар. Отдел военной информации Ливийской национальной армии (ЛНА) в официальном аккаунте в Facebook также сообщает об отражении атаки ПНС на направлении Салах ад-Дин, еще одна атака была предпринята боевиками ПНС на юге Таджуры. Девятой бригаде ЛНА удалось сдержать наступление террористов на направлении аз-Затарна.

Еще один ливийский новостной аккаунт сообщает об артобстреле со стороны боевиков Сарраджа сразу с нескольких позиций в Триполи, среди которых парк ан-Наср, Машруа аль-Мауз и военный колледж в районе Аль-Хадба. Примечательно, что боевики размещают тяжелое вооружение и обустраивают позиции в жилых кварталах, используя мирное население как прикрытие.

Кроме того, бандформирования, подчиняющиеся главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу, активно используют турецкие БПЛА, поставляемые Эрдоганом на сторону боевиков ПНС в обход всех международных договоренностей. Пользователь Twitter сообщает о полетах турецких БПЛА в районе Аз-Завия: один беспилотник был замечен взлетающим с аэродрома «Митига» и в городе Мсаллата, еще пять — с аэродрома Мисураты.

The night of Turkish UAVs

Sounds heard over Al-Zawia

1 was seen taking off from Mitiga

5 were reported taking off in Misrata — Libyan citizen- ﮼مواطن،ليبي (@Libyancitizen6) March 28, 2020

Однако надолго в небе иностранные беспилотники не задерживаются — за прошедшие сутки силами ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА) было сбито немало беспилотников. Так, один из пользователей Twitter сообщил о падении турецкого БПЛА на фронте Ар-Рамла в районе Международного аэропорта Триполи. Еще несколько БПЛА были сбиты в районе Аль-Джуфра.

#الجفرة#ليبيا



وحدات من القوات المسلحة الليبية تتمكن من اسقاط طائرة #تركية مسيرة بمحيط المنطقة قبل قليل pic.twitter.com/Aap7ZB6djd — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) March 28, 2020

«Системам ПВО ЛНА удалось сбить 3-й турецкий БПЛА, направлявшийся для проведения бомбардировок позиций ЛНА в районе Вади Ар-Рабиа (район Аль-Джуфра)», — говорится в сообщении отдела военной информации ЛНА на странице в Facebook.

Отметим, пресс-центр Ливийской национальной армии регулярно сообщает о нарушениях режима прекращения огня и попытках прорыва со стороны ПНС. Зачастую при вооруженных провокациях боевики используют артиллерию и турецкие беспилотники. Крупнейшим центром управления БПЛА и фактически военным аэродромом стал захваченный террористами аэропорт «Митига» — при помощи турецких военных интервентов оттуда боевики систематически наносят артиллерийские удары.