ПНС Ливии атаковало позиции ЛНА на ряде направлений в рамках операции «Шторм мира»

Триполи, 28 марта. Пользователи Facebook и Twitter, проживающие в окрестностях Триполи, пишут в соцсетях о многократных нарушениях режима прекращения огня со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Бандформирования ПНС вновь предприняли попытки прорыва на нескольких направлениях — жители Триполи сообщают о боестолкновениях в районах Ас-Свани и Ат-Таугар. Отдел военной информации Ливийской национальной армии (ЛНА) в официальном аккаунте в Facebook также сообщает об отражении атаки ПНС на направлении Салах ад-Дин, еще одна атака была предпринята боевиками ПНС на юге Таджуры. Девятой бригаде ЛНА удалось сдержать наступление террористов на направлении аз-Затарна.

Еще один ливийский новостной аккаунт сообщает об артобстреле со стороны боевиков Сарраджа сразу с нескольких позиций в Триполи, среди которых парк ан-Наср, Машруа аль-Мауз и военный колледж в районе Аль-Хадба. Примечательно, что боевики размещают тяжелое вооружение и обустраивают позиции в жилых кварталах, используя мирное население как прикрытие.

Кроме того, бандформирования, подчиняющиеся главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу, активно используют турецкие БПЛА, поставляемые Эрдоганом на сторону боевиков ПНС в обход всех международных договоренностей. Пользователь Twitter сообщает о полетах турецких БПЛА в районе Аз-Завия: один беспилотник был замечен взлетающим с аэродрома «Митига» и в городе Мсаллата, еще пять — с аэродрома Мисураты.

The night of Turkish UAVs

Sounds heard over Al-Zawia

1 was seen taking off from Mitiga

5 were reported taking off in Misrata