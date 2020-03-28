Ходорковский готовит сговор с олигархами, чтобы «захватить» Госдуму на выборах 2021 года

Не так давно стало известно о продаже известного российского делового издания «Ведомости». Новыми владельцами оказались Константин Зятьков и Алексей Голубович — на первый взгляд персонажи несовместимые.

Первый является гендиректором издательства «Версия» и главным редактором газеты «Наша версия», в своих интервью он позиционирует себя как патриот России, а на страницах его издания часто критикуются действия и высказывания представителей либеральной оппозиции. А второй — бывший партнер Михаила Ходорковского и один из ключевых руководителей ЮКОСа, который работал в то время, когда олигарх украл из России более триллиона рублей и теперь на эти деньги содержит российскую несистемную оппозицию.

Крупнейшие российские СМИ особо акцентировали внимание на связи Голубовича с Ходорковским, вероятно, опасаясь, что влиятельный медиаактив может попасть под контроль олигарха. Либеральные журналисты заняли схожую позицию, но в отношении Зятькова. Они выразили уверенность, что с новым руководством «Ведомости» перестанут позитивно освещать мероприятия оппозиции. Какие же перемены сулит именитому изданию смена руководства?

Британские хозяева российских «Ведомостей»

Слухи о выставлении «Ведомостей» на продажу появились еще год назад, и они оказались весьма достоверны. В апреле 2019 года «Коммерсантъ» опубликовал свое небольшое расследование, в котором рассказал о переговорах Алексея Голубовича с фактическим владельцем «Ведомостей» медиаменеджером Демьяном Кудрявцевым.

Отмечалось, что издание попало под полный контроль Кудрявцева относительно случайно. До 2015 года оно в равных долях принадлежало финскому издательскому дому Sanoma Independent Media и издателям английской Financial Times и американской The Wall Street Journal.

Но новый закон о СМИ ограничил долю иностранных владельцев в российских СМИ до 20%, в результате все активы перешли Кудрявцеву, который в тот момент выкупил у финской Sanoma издательский дом Independent Media. В 2017 году Кудрявцев был лишен российского гражданства, так как скрыл перед получением паспорта ряд фактов из своей биографии. В результате все активы были номинально переведены на его супругу Яну Мозель-Кудрявцеву.

Интрига с владельцами «Ведомостей» вышла на новый уровень в феврале 2020 года, за месяц до продажи издания. Тогда Кудрявцев заявил, что его семья не менее года уже не владеет изданием, оно было передано бизнесмену Владимиру Воронову. Последний не проживает в России с 1991 года, а широкую известность получил, когда стал одним из ближайших друзей и партнеров олигарха Бориса Березовского.

Именно Воронов свел Березовского с одним из самых влиятельных медиамагнатов Запада Рупертом Мердоком. Последнему независимые эксперты приписывают поистине дьявольское могущество. Считается, что именно его медиа сделали Дональда Трампа президентом США, а не пресловутые русские хакеры. Практически все консервативные, а, следовательно, республиканские СМИ США принадлежат Мердоку.

На момент знакомства Березовский владел в России рядом СМИ, в том числе телеканалом ОРТ, который должен был стать основой для собственной медиаимперии Березовского, но в 1999 году Генпрокуратура России обвинила олигарха в отмывании денег, с чего начался крах олигарха, а его планам уже не суждено было сбыться.

Вероятно, Мердок рассчитывал протолкнуть олигарха в российскую политику как своего ставленника, именно на крупных бизнесменов медиамагнат предпочитает делать ставку в своих политических интригах, и Трамп тому яркое подтверждение. По всей видимости, они более договороспособны и менее принципиальны в своих политических взглядах. Важно отметить, что Березовский заявил о своих политических амбициях именно после знакомства с Мердоком.

Но финансовый крах Березовского не охладил интерес западного медиамагната к России. В начале 2000-х он скупил крупнейшие российские компании, предоставлявшие услуги наружной рекламы, и создал на их основе News Outdoor. Также под его контроль перешел ряд радиостанций, а до 2015 года он напрямую владел частью «Ведомостей». Как уже упоминалось, на треть издание принадлежало издателям американской The Wall Street Journal, которые, в свою очередь, полностью контролировались News Corporation медиамагната. Радиостанциями же управляла «дочерняя» компания News Media, которую с 2000 по 2010 год возглавлял упомянутый ранее Воронов.

Учитывая давние дружеские и партнерские отношения Мердока с Вороновым, можно не сомневаться, что после 2015 года контроль над «Ведомостями» он не утратил, а усилил. Как уже отмечалось, Кудрявцев практически сразу после покупки издания отдал его Воронову.

Проверенный эмиссар Ходорковского в Москве

Содержал убыточные «Ведомости» Мердок явно не из праздного любопытства. Судить о том, кто стал новым политическим протеже медиамагната взамен Березовского, можно по риторике издания. В последние годы она была строго либерально-оппозиционной, при этом во многих статьях, даже если это было не к месту, упоминался Михаил Ходорковский, преимущественно в положительном ключе. Только за последние дни журналисты «Ведомостей» вспомнили о нем минимум четыре раза.

Прослеживается довольно крепкая и действенная связка Мердок — Воронов — Ходорковский, которая проработала минимум несколько лет. Продажа «Ведомостей» исключает из этой цепочки Воронова и заменяет на Голубовича, давнего партнера Ходорковского.

Смысл рокировки может заключаться в том, чтобы передать важный медиаресурс тому, кто смог бы реально чувствовать российскую новостную повестку и изменения политического климата в стране. Ни Воронов, ни Ходорковский, ни Мердок не имеют прямых контактов ни с российским истеблишментом, ни с российским обществом — Воронов с 1991 года постоянно проживает в Великобритании, Мердок занят интригами в США и Европе, а связи Ходорковского полностью замкнуты на либеральную оппозицию.

Голубович на их фоне выгодно выделяется, у него сохранился бизнес в России, и он поддерживает контакты по всей стране. Тут примечательны уже произошедшие изменения в составе редакции «Ведомостей». Пост главного редактора пока временно занял Андрей Шмаров, а место редакционного директора предложено Юрию Кацману. В прошлом оба работали на ресурсах миллиардера Михаила Прохорова. Например, создавали для него «Сноб медиа».

Кацман даже руководил партийной газетой «Правого дела», совместным политическим активом Михаила Прохорова и еще одного российского миллиардера Бориса Титова. Самое интересное, что московское подразделение партии возглавлял как раз Алексей Голубович. В свое время «Правое дело» в лице Прохорова требовало от российских властей освободить Ходорковского из тюрьмы. Олигарх заботу не забыл и «назначил» Прохорова лидером российской оппозиции.

В 2011 году Прохоров покинул «Правое дело», а в 2016 году Титов реформировал этот «мертвый» актив в Партию роста. На выборы того же 2016 года новая политическая сила пошла в союзе с «Гражданской инициативой», принадлежащей оппозиционеру Дмитрию Гудкову. Сам Гудков никогда особо не скрывал, что является проектом Ходорковского. Таким образом, сотрудничал с беглым олигархом не только Прохоров, но и Титов.

Тот факт, что Голубович привлек к работе в «Ведомостях» именно людей Прохорова, свидетельствует, что Ходорковский до сих пор может использовать своего бывшего партнера для контактов с лояльными и влиятельными российскими бизнесменами.

Ставленники Запада в российском парламенте

В таких обстоятельствах покупка одного из самых авторитетных деловых изданий России может говорить лишь об одном — олигарх сменил или как минимум расширил свою тактику. Теперь он намерен работать не с легкой на подъем молодежью, пытаясь добиться студенческих протестов в стране, а с крупными бизнесменами.

Теперь его пропаганда будет нацелена на предпринимателей всех уровней. И тут четко прослеживается влияние Мердока. Ведь вопреки ожиданиям ведущих экспертов он уже посадил Дональда Трампа на кресло президента США. Теперь с помощью Ходорковского «нужных» кандидатов он постарается протолкнуть в 2021 году в Госдуму. Важно отметить, что Партия роста еще в 2016 году объявила, что пересмотрела свою стратегию, и в 2021 году будет ориентироваться на представителей бизнеса.

Да, думские выборы — это не так амбициозно, как президентские, но без поддержки в парламенте бороться за главный пост страны не только самонадеянно, но и бессмысленно. Даже если Западу удастся невозможное и «марионеточный» кандидат победит на выборах в России, то любые его действия будут блокироваться Госдумой и Совфедом.

Именно поэтому парламентские выборы 2021 года и Мердоком, и Ходорковским, и Западом в целом рассматриваются как ключевые. И в преддверии этого события либералы мобилизуют все свои ресурсы, в том числе переводят «Ведомости» в режим повышенной готовности. В грядущих событиях издание должно стать одним из рупоров западной пропаганды, через который Ходорковский будет обрабатывать российский средний класс.