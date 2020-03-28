Косметолог дала совет резко постаревшей Успенской

Москва, 28 марта. Звезда русского шансона Любовь Успенская тяжело переживает ссору с дочерью Татьяной Плаксиной. Конфликт отразился и на внешности певицы ― королева шансона выглядит не лучшим образом.

Успенская выступила с концертом на Дальнем Востоке. Зрители пришли в восторг от голоса певицы, однако внешний вид Успенской удивил поклонников. Многие отметили, что звезда выглядит постаревшей после конфликта с дочерью.

«Люба выглядит очень плохо. Даже под слоем грима у нее видны круги под глазами», ― написал поклонник.

Успенская не скрывает, что прибегает к помощи косметологов и хирургов, чтобы сохранить молодость. Однако последние события ухудшили внешность певицы, ей вновь требуется помощь специалистов, считает косметолог и дерматовенеролог Анна Шеверова.

По словам косметолога, у артистки проявились кольца Венеры. Убрать их поможет фракционный термолиз, который «сожжет» старую кожу на шее, а на ее месте появится новая.

«Эта процедура хорошо подтягивает кожу. Ее достаточно сделать два раза с периодичностью один раз в полтора месяца. И если все делать грамотно и последовательно — результат принесет дополнительные положительные эмоции и Любови Успенской, и ее почитателям», — заявила косметолог в комментарии «Собеседнику».

Также Шеверова порекомендовала исполнительнице обратить внимание на пилинги. Процедура поможет выровнять рельеф кожи, улучшить цвет лица, сузить и очистить поры.

Успенская оказалась в центре скандала. В программе «Звезды сошлись» на НТВ дочь Успенской Татьяна Плаксина рассказала о подробностях жизни со своей матерью. Она призналась, что в ее семье давно назрел конфликт. Татьяна утверждает, что мать запирала ее на ключ и душила. По словам самой Успенской, эти заявления были сделаны под давлением редакторов программы.

Позже Успенская заявила, что находится в прединсультном состоянии. Певица призналась, что очень болезненно переживает семейный конфликт. Ранее стало известно, что Плаксина может принять участие в съемках новых телевизионных передач, посвященных ее отношениям с матерью. В США за ней «охотятся» стрингеры, нанятые российскими телевизионщиками. Девушке предложили 1 млн рублей за резонансное интервью о матери.