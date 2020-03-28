Вирусолог Щелканов назвал сроки появления вакцины против коронавируса в РФ

Москва, 28 марта. Вакцина против коронавируса будет готова в России через пару месяцев, сообщил профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

По его словам, пока испытания вакцины против инфекции идут успешно, и, вероятно, скоро она будет в России.

«Я думаю, что к лету в России вакцина уже будет. Я сохраняю надежду, что она не потребуется для широкого применения», — сказал вирусолог в интервью РИА Новости.

Он также допустил, что переболевшие пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, получают иммунитет на несколько лет. Однако, добавил Щелканов, только эксперимент даст возможность установить устойчивость иммунитета к болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных превысило 600 тысяч человек, от инфекции скончались свыше 27 тысяч человек, напомнила Deita.ru.

В субботу стало известно, что число заболевших коронавирусной инфекцией в России возросло на 228 человек. Таким образом в стране болеют 1264 человека.

Российские власти предприняли ряд мер, чтобы не допустить распространения инфекции в стране. В частности, запрещены массовые мероприятия, закрыты музеи и театры. Более того, следующая неделя объявлена нерабочей, исключением стали аптеки, продовольственные магазины и ряд жизненно важных организаций, указал Infox.ru.