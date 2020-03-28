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Вирусолог прогнозирует смягчение заболеваний от коронавируса

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Вирусолог прогнозирует смягчение заболеваний от коронавируса

Москва, 28 марта. Заболевания, возбужденные коронавирусом, со временем станут более мягкими. Такой прогноз дает заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

По его мнению, вирус SARS-CoV-2 в дальнейшем приспособится к людям.

«Любому паразиту невыгодно убивать своего хозяина. Если вирус будет слишком вирулентен, то это плохо для него самого», — объяснил ученый.

Поэтому в будущем пневмония нового типа COVID-19 будет протекать в более мягкой форме.

«Рано или поздно в популяции вируса отберутся такие варианты, которые будут вызывать все более и более мягкие заболевания», — отметил Щелканов.

Эксперт пояснил, что вирусы всегда существуют в разнообразных вариациях. Со временем из них отбираются те, которые имеют преимущество, а именно слабую вирулентность по отношению к хозяину.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько дней коронавирус сохраняет жизнеспособность. По данным ведомства, это зависит от условий влажности и температуры, передавало Федеральное агентство новостей.

По последним данным, коронавирус поразил более чем 180 стран, количество заразившихся превысило отметку в 500 тысяч. Жертвами ранее неизвестного заболевания стали свыше 27 тысяч человек, при этом выздоровели 133 тысячи пациентов. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в США и Италии.

Вирусолог прогнозирует смягчение заболеваний от коронавируса

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Источник: РИА Новости
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